По его мнению, ЕС должен воспользоваться "импульсом", связанным с мирными переговорами в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

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Что сказал канцлер Австрии?

Кристиан Штокер считает, что после окончания войны в Иране, которая в течение нескольких месяцев отвлекала президента США и его команду от войны в Украине, внимание администрации сместится на российско-украинскую войну. Политик рассказал, что решительно поддерживает инициативу президента Европейского совета и призвал своих коллег — лидеров ЕС — согласиться с ней.

Я полностью согласен с этим (попыткой Антониу Кошты – 24 Канал). Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь,

– заявил Кристиан Штокер.

После того как переговорный процесс, инициированный Дональдом Трампом, зашел в тупик, европейские столицы обсуждают способы возобновления переговоров. Но многие лидеры скептически относятся к этому и утверждают, что ЕС вместо этого должен увеличить поддержку Украины и заставить Путина пойти на прекращение войны.

Канцлер отказался комментировать, кого Европа может назначить в качестве посредника, но сказал, что лидеры ЕС должны участвовать в серьезных переговорах с Путиным. Он считает, что это важнее, чем то, о чем они будут говорить. Штокер также заявил, что, якобы, между европейскими лидерами существует консенсус по вопросу помощи Украине.

Но есть один момент, по которому у нас всегда была общая позиция: мы не поддерживаем Украину для того, чтобы она могла вести бесконечную войну. Результатом должен быть... справедливый и прочный мир,

– считает политик.

Каковы намерения ЕС в отношении переговоров?

В четверг, 25 июня, в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС под председательством Антониу Кошти, на котором будет обсуждаться Украина. Владимир Зеленский, который выступит на саммите, одобрил концепцию Европы по открытию каналов для Кремля. Однако дипломаты ЕС ожидают изменения позиции со стороны лидеров, скептически относящихся к переговорам. Особенно лидеров северных и восточных стран Европы. Один высокопоставленный дипломат, участвовавший в подготовке к саммиту, назвал усилия Кошты бред, пишет Financial Times.

В качестве аргумента политики, выступающие против переговоров со страной-агрессором, указывают на желание Кремля продолжать войну, несмотря на очевидные неудачи на фронте. Москва заявляет, что остается открытой для переговоров, подразумевая при этом выполнение Киевом требований Путина.

Австрийский канцлер считает, что российский диктатор должен сделать первый шаг к прекращению огня.

Путин должен ясно понимать, что в его интересах начать переговоры. Что он добьётся большего за столом переговоров, чем на поле боя,

– сказал Кристиан Штокер.

Однако российское руководство не собирается прислушиваться к словам австрийского политика. Советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в эфире государственного телевидения заявляет, что якобы Россия по-прежнему имеет преимущество на передовой. Он опровергает все европейские заявления о перехвате инициативы на поле боя Украиной.

Что известно о возможных переговорах?

Недавно западные СМИ сообщили, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить закрытый канал связи с Кремлем. Его целью было вовлечь Путина в обсуждение возможных условий прекращения войны в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки Евросоюза наладить прямые контакты с Владимиром Путиным. Это обострило разногласия внутри ЕС и поставило политиков в оппозицию к большей части блока, об этом пишет Politico.