"Проверить выполнение соглашения будет невозможно", – политолог о переговорах Ирана с ЕС

Главы МИД европейских стран, главный дипломат ЕС Кайя Каллас и министр иностранных дел состоялись в Женеве 20 июня. Европейцы призвали Тегеран вернуться к переговорам с США по ядерной программе.

Однако Иран продолжает придерживаться своей позиции и возобновит "дипломатические меры" по своей ядерной программе только после прекращения атак со стороны Израиля. Израильский политолог, подполковник запаса армии ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал 24 Каналу, каковы последствия встречи европейских главных дипломатов с представителем Ирана.

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Иран находится в тупике

Зайден отметил, что Иран должен продолжать настаивать на том, что не готов сесть за стол переговоров, пока Израиль продолжает наносить по нему удары.

Если Тегеран ответит, что будет договариваться, пока мы наносим удары, это будет фактически капитуляция и признание своего поражения из-за военного давления Израиля,

– подчеркнул подполковник запаса армии ЦАХАЛ.

На сегодня Иран находится в тупике, потому что, по его словам, чем больше времени проходит, тем меньше баллистических ракет, пусковых установок у него остается. Ведь Израиль с каждым днем уничтожает их все больше.

Напомню, что уже почти наверняка половина воздушного пространства над Ираном находится в полном овладении израильских Воздушных сил. А на остальной территории, где еще существует ПВО, не было ни одного воздушного боя,

– подчеркнул он.

Поэтому вопрос времени, когда у Ирана не останется баллистических ракет и на его территории будут уничтожены все цели. Тогда Израилю не будет смысла продолжать атаки, потому что он достигнет своего.

Также Эммануэль Макрон рассказал, что во время встречи в Женеве главе МИД Ирана было передано предложение по переговорам, имеющее четыре пункта, по ограничению иранской ядерной программы.

Обратите внимание! В дипломатическом и техническом предложении по переговорам, которое предоставили европейские главные дипломаты представителю Ирана говорится о: полном прекращении обогащения урана и возобновлении работы МАГАТЭ на всех иранских ядерных объектах; надзор за баллистической программой Ирана; прекращение финансирования Ираном террористических группировок в регионе; освобождение всех заложников – иностранцев, которые были заключены Тегераном.

Иранцы могут подписать этот документ, однако как Макрон будет проверять, что Иран больше не финансирует террористические организации? Также проверить выполнение соглашения по ядерной программе будет невозможно,

– сказал Арие Зайден.

Нужно, по его мнению, смотреть не на то, что указано в договоре, а на то, возможно ли это контролировать. И следующий шаг – дает ли такой договор легитимацию на военные действия, кинетический удар, если не будут выполнены обязанности по соглашению

Если же, по словам политолога, договор будет составлен таким образом и иранцы его подпишут, тогда он, действительно, принесет изменения. Однако пока это только бумага.