Впервые с 1991 года: Трамп сказал, когда встретятся лидеры Ливана и Израиля

В США анонсировали старт переговоров между Израилем и Ливаном 17 апреля. Последний раз переговоры между этими странами состоялись еще в 1991 году.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social.

Что известно об исторической встрече Израиля и Ливана?

США выступают посредником в будущих мирных переговорах между Израилем и Ливаном. Первая встреча запланирована на 17 апреля.

Трамп подчеркнул попытки сдвинуть с места отношения между странами. Он добавил, что с момента последнего контакта Израиля и Ирана прошло около 34 лет и выразил ожидания, что переговоры состоятся уже очень скоро.



Трамп анонсировал переговоры между Израилем и Ливаном / Скриншот сообщения в Truth Social

Напомним, что недавно в Вашингтоне состоялась встреча представителей Ливана и Израиля – это стало стартом к прямым переговорам сторон. Тогда с американской стороны участие в процессе принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгем, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Волц.

Важно! После объявления Дональдом Трампом 8 апреля перемирия на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля нанесла самый масштабный удар по "Хезболле". За 10 минут было поражено более 100 целей в столице Ливана Бейруте и районах южного Ливана.

