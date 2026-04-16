Впервые с 1991 года: Трамп сказал, когда встретятся лидеры Ливана и Израиля
- США анонсировали старт переговоров между Израилем и Ливаном на 17 апреля, впервые за более чем 30 лет.
- Дональд Трамп сообщил о предстоящих переговорах, подчеркнув важность сдвига отношений между странами.
В США анонсировали старт переговоров между Израилем и Ливаном 17 апреля. Последний раз переговоры между этими странами состоялись еще в 1991 году.
Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social.
Что известно об исторической встрече Израиля и Ливана?
США выступают посредником в будущих мирных переговорах между Израилем и Ливаном. Первая встреча запланирована на 17 апреля.
Трамп подчеркнул попытки сдвинуть с места отношения между странами. Он добавил, что с момента последнего контакта Израиля и Ирана прошло около 34 лет и выразил ожидания, что переговоры состоятся уже очень скоро.
Трамп анонсировал переговоры между Израилем и Ливаном / Скриншот сообщения в Truth Social
Напомним, что недавно в Вашингтоне состоялась встреча представителей Ливана и Израиля – это стало стартом к прямым переговорам сторон. Тогда с американской стороны участие в процессе принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгем, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Волц.
Важно! После объявления Дональдом Трампом 8 апреля перемирия на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля нанесла самый масштабный удар по "Хезболле". За 10 минут было поражено более 100 целей в столице Ливана Бейруте и районах южного Ливана.
Израиль и Ливан: последние новости
После провала мирных переговоров Ирана и США 12 апреля Армия обороны Израиля была переведена в состояние повышенной боевой готовности для возможного возобновления боевых действий.
Президент Турции Эрдоган осудил действия Израиля после масштабной атаки на Ливан. Он обвинил Израиль в убийствах гражданского населения, в частности женщин и детей, и назвал его действия "варварскими".
14 апреля состоялись мирные переговоры представителей Ливана и Израиля в Вашингтоне. Они продолжались более 2 часов, впрочем, подробностей пока неизвестно. В Госдепартаменте подчеркнули, что переговоры продолжаются с "высокими ставками".