Переговоры между США и Ираном в Швейцарии неожиданно отменили

Ожидалось, что в пятницу, 19 июня, в Швейцарии должны были начаться переговоры по реализации соглашения, достигнутого между Тегераном и Вашингтоном с целью прекращения войны. Однако переговоры были внезапно отменены.

Вице-президент США Джей Ди Венс больше не летит в Швейцарию на встречу с иранскими переговорщиками. Причиной назвали нерешенные логистические вопросы, сообщает CNN.

Смотрите также "Был против": верховный лидер Ирана выступил с заявлением по поводу соглашения с США

Почему переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Швейцарии отменили?

В Белом доме пояснили, что планы относительно предстоящих технических переговоров еще окончательно не согласованы. В то же время американская делегация была готова отправиться сразу же, как только появилась бы такая возможность. Однако организация этих переговоров остается сложной и непредсказуемой с логистической точки зрения.

В заявлении говорится, что сегодня вечером Джей Ди Венс не вылетает в Швейцарию, как планировалось. В администрации Трампа пообещали сообщать о любых обновлениях по этой ситуации. Также там подчеркнули, что ожидают начала технических переговоров как можно скорее.

Обратите внимание! Ранее в тот же день Венс заявлял, что планирует поездку в Швейцарию, хотя и признавал, что точное время остается неопределенным. Он также отмечал, что технические переговоры по финализации соглашения должны начаться в эти выходные и что он планирует возглавить американскую переговорную группу.

После заявления Белого дома появилось сообщение от МИД Швейцарии. В нем говорится, что переговоры, запланированные на 19 июня между США и Ираном на горном курорте Бюргеншток, не состоятся. Об этом пишет Reuters.

Напомним, что 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в цифровом формате. Документ содержит 14 пунктов и фактически представляет собой план прекращения войны и перехода к мирному соглашению.

Основные положения предусматривают , что стороны договариваются:

немедленно прекратить боевые действия и больше не воевать друг против друга

уважать суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела;

в течение 60 дней провести переговоры и подготовить окончательное соглашение;

Кроме того, должны быть постепенно сняты морская блокада, санкции и ограничения в отношении Ирана. В свою очередь Тегеран должен гарантировать безопасное судоходство в Ормузском проливе.

Также предусмотрен масштабный план восстановления Ирана – на него будет выделено более 300 миллиардов долларов.