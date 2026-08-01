"Достичь соглашения не получится": Рубио сделал новое заявление о переговорах между Россией и Украиной

США попытаются возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой. Но если стороны не пойдут на компромисс, успеха ожидать не стоит.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Что Рубио сказал о переговорах между Россией и Украиной?

По словам Рубио, в течение ближайших нескольких недель администрация Трампа попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне.

Госсекретарь США подчеркнул, что обе стороны конфликта имеют достаточно жесткие "красные линии". "И пока эти позиции не удастся хотя бы немного сблизить, достичь договоренностей не получится", – добавил он.

Дональд Трамп в последнем из своих заявлений также сказал, что "и Путину, и Зеленскому придется пойти на уступки, чтобы заключить соглашение".

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон он и президент США обсудили возможность возобновления дипломатического процесса.

С этой целью в ближайшие две недели впервые в истории в Киев прибудут спецпредставители Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По словам Зеленского, Кушнер и Виткофф по-прежнему стремятся добиться прекращения огня, чтобы создать пространство для дипломатии.

В то же время сам президент Украины не верит, что Владимир Путин согласится прекратить боевые действия.

К слову, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия продолжают диалог по поводу войны в Украине. По его словам, реакция Москвы на новые возможные предложения будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать интересам России.

Отметим, что Кремль продолжает настаивать на максималистских требованиях. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут выполнены требования, которые Путин озвучил еще в 2024 году.