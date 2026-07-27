Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков. Его заявление цитируют РосСМИ.

Чем Трамп не угодил России?

По словам Пескова, Россия видит дуализм в позиции Трампа по поводу украинского конфликта.

Да, чиновник вспомнил недавний пост президента США, в котором он пытается якобы оспорить помощь Украине. Политик пишет, что США продает оружие НАТО, а дальше, что с ним происходит, он, якобы, понятия не имеет.

С одной стороны, они (американцы – 24 Канал) поставляют оружие Украине… С другой стороны, нам импонирует то, что США готовы способствовать мирному урегулированию,

– заявил Песков.

Он добавил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по урегулированию войны. Спикер Путина подчеркнул, что реакция Кремля на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они отвечают интересам России.

Отдельно Песков отреагировал на новость Reuters, в которой говорится, что США и Украина готовят России новое предложение о перемирии в воздухе. По мнению российского чиновника. комментировать эту публикацию пока преждевременно.

Ранее в Кремле также ответили предложение президента Казахстана заморозить войну в Украине и возобновить мирные переговоры. Песков отметил, что Владимир Путин якобы озвучил свои условия для прекращения войны, и Киев знает, что нужно делать. В то же время чиновник добавил, что Россия не остановится, пока не достигнет своих целей.