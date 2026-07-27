Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков. Його заяву цитують росЗМІ.

Чим Трамп не догодив Росії?

За словами Пєскова, Росія бачить дуалізм у позиції Трампа щодо українського конфлікту.

Так, чиновник згадав нещодавній пост президента США, у якому він намагається нібито заперечити допомогу Україні. Політик пише, що США продає зброю НАТО, а що далі з нею відбувається, він, буцімто, поняття не має.

З одного боку, вони (американці – 24 Канал) постачають зброю Україні…З іншого боку, нам імпонує те, що США готові сприяти мирному врегулюванню,

– заявив Пєсков.

Він додав, що Росія зберігає канали діалогу з американськими переговорниками з питань врегулювання війни. Речник Путіна підкреслив, що реакція Кремля на нові можливі пропозиції щодо України залежатиме від того, наскільки вони відповідають інтересам Росії.

Окремо Пєсков відреагував на новину Reuters, у якій йдеться про те, що США та Україна готують Росії нову пропозицію щодо перемир'я у повітрі. На думку російського чиновника. коментувати цю публікацію наразі передчасно.

Раніше у Кремлі також відповіли на пропозицію президента Казахстана заморозити війну в Україні і поновити мирні переговори. Пєсков зазначив, що Володимир Путін нібито вже озвучив свої умови для припинення війни, і Київ знає, що треба робити. Водночас, посадовець, додав, що Росія не зупиниться, поки не досягне своїх цілей.