Прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна цитують пропагандистські росЗМІ.

Кремль відкидає припинення війни

За словами Дмитра Пєскова, варіант "заморозки" війни є неможливим через нібито позицію Києва. При цьому головною умовою Росії залишається досягнення поставлених нею цілей. Їх у Кремлі назвали "зрозумілими та послідовними".

Все може зупинитися сьогодні до кінця доби, якщо "київський режим" ухвалить відповідні рішення,

– заявив Пєсков.

До того ж, за словами прессекретаря Кремля, Володимир Путін під час зустрічі з Касимом-Жомартом Токаєвим відреагував на його пропозицію та детально розповів йому про перебіг так званої "СВО".

Нагадаємо, лідер Казахстану зустрівся із Путіним та запропонував йому заморозити війну проти України за сприяння світових держав. Також він закликав відновити мирні переговори стамбульського формату. Водночас Токаєв додав, що Казахстан вважає Росію "великою державою".