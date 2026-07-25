Про це 25 липня заявив Володимир Зеленський.
У планах Росії немає миру
Президент України заявив, що заслухав доповіді розвідки про плани Росії на осінь. Зокрема, ворог не планує припинення війни.
У Росії готуються умови для розширеної мобілізації попри втрати, що переважають за кількість росіян, що стали до збройних сил агресора.
Про це 25 липня заявив Володимир Зеленський.
Президент України заявив, що заслухав доповіді розвідки про плани Росії на осінь. Зокрема, ворог не планує припинення війни.