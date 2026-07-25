Пресссекретаря российского диктатора Владимира Путина цитируют пропагандистские росСМИ.

Кремль отвергает прекращение войны

По словам Дмитрия Пескова, вариант "заморозки" войны невозможен из-за якобы позиции Киева. При этом главным условием России остается достижение поставленных ею целей. Их в Кремле назвали "понятными и последовательными".

Все может остановиться сегодня до конца суток, если "киевский режим" примет соответствующие решения,

– заявил Песков.

К тому же, по словам пресс-секретаря Кремля, Владимир Путин во время встречи с Касимом-Жомартом Токаевым отреагировал на его предложение о подробно рассказал ему о ходе так называемой "СВО".

Напомним, лидер Казахстана встретился с Путиным и предложил ему заморозить войну против Украины при содействии мировых держав. Также он призвал возобновить мирные переговоры стамбульского формата. В то же время Токаев добавил, что Казахстан считает Россию "великим государством".