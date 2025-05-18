Несмотря на сорванные переговоры в Стамбуле: почему Трамп так настойчиво хочет встречи с Путиным

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона в очередной раз выдвинула Украине неприемлемые условия. На фоне этого президент США Дональд Трамп все-таки решил провести разговор с Владимиром Путиным, который должен состояться в ближайшее время.

Международную политику Трампа довольно трудно понимать и анализировать. Как рассказал 24 Каналу аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, многие действия президента США объяснить невозможно.

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Почему Трамп так хочет встречи с Путиным

Откровенно странным было последнее интервью Трампа, в котором он сказал, что танки Путина в феврале 2022 года якобы остановила не отвага украинских воинов, а "болото, через которое они не смогли пройти". Такие заявления даже трудно комментировать.

Президент США не заинтересован в том, в чем заинтересована Украина. Кажется, что наши обе страны стремятся к миру, но за этими заявлениями стоят очень много нюансов. Трамп хочет мира прежде всего для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание,

– отметил Евгений Костогрызов.

Ему постоянно напоминают о том, что он обещал быстро закончить войну. Поэтому трудно избегать этой темы. Вторая причина – Трамп хочет закончить войну, чтобы перейти к своим геополитическим играм с Россией и Китаем. В этом смысле боевые действия являются для него проблемой. Поэтому он хочет прекратить их любыми способами, чтобы развивать отношения с Россией.

Обратите внимание! Издание The Telegraph назвало возможную встречу Путина и Трампа "самым ужасным сценарием для Украины". Личные переговоры с диктатором являются только подтверждением силы Путина и его поддержки позиции России.

"А третий момент заключается в том, что Трамп хочет сохранить свой образ сильного лидера, который может решить проблемы не путем переговоров, а волевых решений. Хотя ему кажется, что он движется таким путем, но, к сожалению, этого не происходит", – подчеркнул аналитик.

Украинская позиция совсем другая – мы хотим достичь мира ради того, чтобы перестали умирать наши люди, а также ради безопасности всей Европы. Трамп не думает настолько дальновидно. Скорее всего, из-за этого нам и не удается найти общий язык.

Напомним, Россия фактически саботировала переговоры в Стамбуле. Путин отправил туда делегацию на очень низком уровне. Она начала встречу с ультиматумов и требовала от Украины покинуть 4 области, в которых сейчас идут бои.