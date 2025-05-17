Владимир Путин может окончательно перетянуть американского президента на свою сторону, когда рядом не будет никого, кто бы опроверг его ложь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Чем может навредить встреча Путина и Трампа

Журналисты напоминают, что идею переговоров между украинской и российской сторонами выдвинула Москва, поэтому в Европе надеялись, что отсутствие на них Владимира Путина все же подорвет терпение президента США Дональда Трампа.

Впрочем, он снова показал, что имеет его вдоволь, если дело касается российского диктатора. Когда стало известно о неявке Владимира Путина на переговорах, Трамп заявил, что "ничего не будет", пока они оба не встретятся.

The Telegraph пишет, что личные переговоры с Дональдом Трампом станут для Владимира Путина свидетельством величия России, в частности статуса ее глобальной силы, которая делит мир на двоих с заокеанским гегемоном.

И именно их личный разговор, как отмечает издание, станет худшим кошмаром для Киева, поскольку это будет ситуация, в которой российский диктатор получит все внимание американского президента без посредника, который бы защищал Украину.

Предполагают, что в Украине боятся последствий такой встречи, потому что Трамп является уязвимым перед Путиным, к которому имеет инстинктивную приверженность. При худшем развитии событий, российский диктатор сможет склонить президента США к союзу с ним.

Путин, несомненно, доволен таким развитием событий. Это не только еще один признак снисхождения господина Трампа к нему, но и еще одно унижение для европейских лидеров, которые ожидали, что президент США отреагирует на неявку одобрением более жестких санкций,

– говорится в статье.

Автор материала считает, что нежелание Трампа давить на Путина даже после отказа к переговорам придало россиянам наглости. Российская делегация, вероятно, выдвинула на переговорах неприемлемые для Украины требования именно из-за такого поведения Трампа.