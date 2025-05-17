Несмотря на это, встреча обеих сторон в Турции стала символической победой для российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету The Guardian.

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Какими будут последствия переговоров

В издании отмечают, что Россия отказалась принять 30-дневное прекращение огня, которое Украина и ее европейские союзники требовали как предварительное условие для переговоров об окончании войны.

Российский лидер был занят деликатным балансированием с президентом США, видимо, поддерживая мирные переговоры, чтобы остаться в ласке Трампа, одновременно настаивая на условиях, которые, по сути, равносильны капитуляции Украины,

– говорится в статье.

Журналисты убеждены, что результат обсуждений очевидно будут рассматривать как неудачу для президента Украины Владимира Зеленского, даже после его согласия на вызов Владимира Путина о прямой встрече.

Предполагают, что таким образом украинский лидер пытался завоевать расположение Вашингтона и продемонстрировать факт пустых обещаний российского диктатора относительно окончания войны с Украиной.

"В пятницу президент США, который становился все более нетерпеливым из-за медленного темпа переговоров, заявил, что встретится со своим российским коллегой "как только мы сможем это организовать", что вызвало опасения в Киеве, что они могут оказаться в стороне, пока другие решают их судьбу". – добавляет Guardian.

Пишут, что в течение последних недель Зеленский пытался продемонстрировать готовность к миру, удовлетворяя США. Но последние замечания Трампа подчеркнули неспособность Зеленского изменить его позицию.

В частности, речь идет о заявлении Дональда Трампа, который заявил, что "ничего не произойдет", пока он лично не встретится с Путиным, и считает, что саммит США и России является единственным путем к решению конфликта.

Надежды Украины и Европы, что Трамп введет жесткие санкции после провальных переговоров, были подорваны его заявлением о том, что он хочет встретиться с Путиным, это оставило Москву без особых стимулов к компромиссу в Турции.

К слову, недавно Bloomberg сообщало, что США предлагают возобновить работу Совета Россия – НАТО в рамках мирных переговоров по войне в Украине, поскольку Москва продолжает уклоняться от предложения США о прекращении огня.