Попри це, зустріч обох сторін у Туреччині стала символічною перемогою для російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету The Guardian.

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Якими будуть наслідки переговорів

У виданні зазначають, що Росія відмовилася прийняти 30-денне припинення вогню, яке Україна та її європейські союзники вимагали як попередню умову для переговорів стосовно закінчення війни.

Російський лідер був зайнятий делікатним балансуванням із президентом США, мабуть, підтримуючи мирні переговори, щоб залишитися в ласці Трампа, водночас наполягаючи на умовах, які, по суті, рівносильні капітуляції України,

– ідеться у статті.

Журналісти переконані, що результат обговорень вочевидь розглядатимуть як невдачу для президента України Володимира Зеленського, навіть після його згоди на виклик Володимира Путіна щодо прямої зустрічі.

Припускають, що у такий спосіб український лідер намагався завоювати прихильність Вашингтона та продемонструвати факт порожніх обіцянок російського диктатора стосовно закінчення війни з Україною.

"У п'ятницю президент США, який ставав дедалі нетерплячішим через повільний темп переговорів, заявив, що зустрінеться зі своїм російським колегою "щойно ми зможемо це організувати", що викликало побоювання в Києві, що вони можуть опинитися осторонь, доки інші вирішують їхню долю". – додає Guardian.

Пишуть, що впродовж останніх тижнів Зеленський намагався продемонструвати готовність до миру, задовольняючи США. Але останні зауваження Трампа підкреслили нездатність Зеленського змінити його позицію.

Зокрема, ідеться про заяву Дональда Трампа, який заявив, що "нічого не станеться", поки він особисто не зустрінеться з Путіним, і вважає, що саміт США та Росії є єдиним шляхом до вирішення конфлікту.

Сподівання України та Європи, що Трамп запровадить жорсткі санкції після провальних переговорів, були підірвані його заявою про те, що він хоче зустрітися з Путіним, це залишило Москву без особливих стимулів до компромісу в Туреччині.

До слова, нещодавно Bloomberg повідомляло, що США пропонують відновити роботу Ради Росія – НАТО в межах мирних переговорів щодо війни в Україні, оскільки Москва продовжує ухилятися від пропозиції США щодо припинення вогню.