Володимир Путін може остаточно перетягнути американського президента на свій бік, коли поруч не буде нікого, хто б спростував його брехню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чим може зашкодити зустріч Путіна і Трампа

Журналісти нагадують, що ідею переговорів між українською та російською сторонами висунула Москва, тому у Європі сподівалися, що відсутність на них Володимира Путіна все ж підірве терпіння президента США Дональда Трампа.

Втім, він знову показав, що має його вдосталь, якщо справа стосується російського диктатора. Коли стало відомо про неявку Володимира Путіна на переговорах, Трамп заявив, що "нічого не буде", поки вони обоє не зустрінуться.

The Telegraph пише, що особисті переговори з Дональдом Трампом стануться для Володимира Путіна засвідченням величі Росії, зокрема статусу її глобальної сили, яка ділить світ на двох із заокеанським гегемоном.

І саме їхня особиста розмова, як зазначає видання, стане найгіршим жахіттям для Києва, оскільки це буде ситуація, в якій російський диктатор отримає всю увагу американського президента без посередника, який би захищав Україну.

Припускають, що в Україні бояться наслідків такої зустрічі, бо Трамп є вразливим перед Путіним, до якого має інстинктивну прихильність. За найгіршого розвитку подій, російський диктатор зможе схилити президента США до союзу з ним.

Путін, безсумнівно, задоволений таким розвитком подій. Це не лише ще одна ознака поблажливості пана Трампа до нього, але й ще одне приниження для європейських лідерів, які очікували, що президент США відреагує на неявку схваленням жорсткіших санкцій,

– ідеться у статті.

Автор матеріалу вважає, що небажання Трампа тиснути на Путіна навіть після відмови до переговорів надало росіянам нахабства. Російська делегація, ймовірно, висунула на переговорах неприйнятні для України вимоги саме через таку поведінку Трампа.