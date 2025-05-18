Міжнародну політику Трампа доволі важко розуміти та аналізувати. Як розповів 24 Каналу аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, багато дій президента США пояснити неможливо.

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Чому Трамп так хоче зустрічі з Путіним

Відверто дивним було останнє інтерв'ю Трампа, в якому він сказав, що танки Путіна у лютому 2022 року нібито зупинила не відвага українських воїнів, а "болото, через яке вони не змогли пройти". Такі заяви навіть важко коментувати.

Президент США не зацікавлений у тому, в чому зацікавлена Україна. Здається, що наші обидві країни прагнуть миру, але за цими заявами стоять дуже багато нюансів. Трамп хоче миру найперше для того, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку,

– зауважив Євген Костогризов.

Йому постійно нагадують про те, що він обіцяв швидко закінчити війну. Тому важко уникати цієї теми. Друга причина – Трамп хоче закінчити війну, щоб перейти до своїх геополітичних ігор з Росією та Китаєм. У цьому сенсі бойові дії є для нього проблемою. Тому він хоче припинити їх будь-якими способами, щоб розбудовувати відносини з Росією.

Зверніть увагу! Видання The Telegraph назвало можливу зустріч Путіна й Трампа "найжахливішим сценарієм для України". Особисті переговори з диктатором є тільки підтвердженням сили Путіна та його підтримки позиції Росії.

"А третій момент полягає в тому, що Трамп хоче зберегти свій образ сильного лідера, який може розв'язати проблеми не шляхом перемовин, а вольових рішень. Хоч йому здається, що він рухається таким шляхом, але, на жаль, цього не відбувається", – підкреслив аналітик.

Українська позиція зовсім інша – ми хочемо досягти миру задля того, щоб перестали вмирати наші люди, а також задля безпеки всієї Європи. Трамп не думає настільки далекоглядно. Скоріш за все, через це нам і не вдається порозумітися.

Нагадаємо, Росія фактично саботувала переговори у Стамбулі. Путін відправив туди делегацію на дуже низькому рівні. Вона почала зустріч з ультиматумів і вимагала від України покинути 4 області, в яких зараз тривають бої.