Є ризики, що те, про що буде говорити Трамп, не буде фінально погоджено з Україною, тому незрозуміло, про що вони у результаті зустрічі або телефонної розмови домовляться з Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Як має діяти Україна

Олексій Буряченко зазначив, що Трамп планує перезавантажувати відносини з Росією щодо Арктики, ядерного стримування, ресурсів, газу, нафти і так далі. Водночас Путін розуміє, що ніхто, окрім лідера Штатів, не виведе його з міжнародної ізоляції. Двосторонні перемовини із Трампом російський диктатор сприймає як відновлення світового порядку, який був за часів Холодної війни.

Тут є великий ризик майбутнього спілкування Трампа та Путіна щодо питання врегулювання російсько-української війни. Є великі ризики, що те, про що буде говорити Трамп, не буде фінально погоджено з Україною. У такому форматі незрозуміло, про що вони домовляться у межах такого переговорного процесу,

– сказав він.

У багатьох західних аналітиків є хвилювання, що після цього Трамп може тиснути на Україну. Однак українцям не варто панікувати. Наша держава повинна серйозно працювати на геополітичній мапі, підсилюючи свої позиції.

Говорячи з Путіним телефоном або під час особистої зустрічі, Трамп не матиме на собі зобов'язань досягання миру в російсько-українській війні. Він автоматично зніматиме з себе цю політичну відповідальність. Американський президент матиме можливість говорити з так званим очільником Кремля про те, що буде для нього пріоритетним.

На жаль, це відповідає амбіціям та стратегії Росії. Тому що їм потрібно залишити у переговорному процесі Штати для того, щоб Трамп зберіг лице перед світовими лідерами. Водночас продовжити воювати та імітувати якийсь переговорний процес,

– пояснив політолог.

За його словами, Україна повинна усвідомлювати всі ризики нинішньої геополітичної ситуації та дуже швидко реагувати своїми нестандартними ініціативами.