Не Фицо и не Орбан: Вучич говорит, что как минимум 2 лидера Европы вели переговоры с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что как минимум 2 европейских лидера вели тайно переговоры с Путиным. И это не Виктор Орбан или Роберт Фицо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Вучича в интервью Марио Новфалу.

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Что сказал Вучич о переговорах европейцев с Путиным

Александр Вучич отметил, что переговоры с Путиным вели не премьер Венгрии или глава правительства Словакии, а "многие другие" европейские лидеры.

Многие из них тайно общались с Путиным. И я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним. Это не Орбан и не Фицо, это многие другие,

– заявил сербский лидер.

Интересно, что ни в ЕС, ни в Кремле заявления сербского президента не комментировали. Сам Вучич добавил, что не виделся с Путиным уже 3 года, но "поедет в Москву на 9 мая".

К слову, президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Американский лидер выразил убеждение, что Путин "доведет дело до конца" по соглашению об окончании войны в Украине.