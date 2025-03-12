Белый дом сообщил, что советник Трампа Уолтц провел переговоры с российской стороной

Советник Трампа Майк Уолтц провел переговоры с российским коллегой. Это часть дипломатических усилий США по прекращению огня.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир Fox News. 12 марта Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел переговоры с представителями России.

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Советник Трампа Уолтц провел переговоры с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила информацию отметив, что США продолжают вести диалог с российской стороной. По ее словам, Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой, продолжая коммуникацию в рамках дипломатических усилий администрации Трампа.

Ранее 12 марта Дональд Трамп заявил, что после встречи украинской и американской делегаций 11 марта США отправили своих представителей в Россию для дальнейших консультаций.

Кроме того, Трамп отметил на получении положительных сигналов от российской стороны относительно возможного прекращения огня, что может стать важным шагом в урегулировании текущей напряженности.