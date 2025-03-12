Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ефір Fox News. 12 березня Білий дім повідомив, що радник президента США з національної безпеки Майк Волц провів переговори з представниками Росії.

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Радник Трампа Волц провів переговори з Росією

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила інформацію зазначивши, що США продовжують вести діалог з російською стороною. За її словами, Волц провів телефонну розмову зі своїм російським колегою, продовжуючи комунікацію в межах дипломатичних зусиль адміністрації Трампа.

Раніше 12 березня Дональд Трамп заявив, що після зустрічі української та американської делегацій 11 березня США відправили своїх представників до Росії для подальших консультацій.

Крім того, Трамп наголосив на отриманні позитивних сигналів від російської сторони щодо можливого припинення вогню, що може стати важливим кроком у врегулюванні поточної напруги.