Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир Fox News. 12 марта Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майк Волц провел переговоры с представителями России.

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Советник Трампа Уолц провел переговоры с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила информацию отметив, что США продолжают вести диалог с российской стороной. По ее словам, Волц провел телефонный разговор со своим российским коллегой, продолжая коммуникацию в рамках дипломатических усилий администрации Трампа.

Ранее 12 марта Дональд Трамп заявил, что после встречи украинской и американской делегаций 11 марта США отправили своих представителей в Россию для дальнейших консультаций.

Кроме того, Трамп отметил получении положительных сигналов от российской стороны относительно возможного прекращения огня, что может стать важным шагом в урегулировании текущей напряженности.