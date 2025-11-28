Путин не исключил, что переговоры с США приведут к саммиту в Будапеште

Путин заявил, что переговоры между США и Россией могут привести к саммиту в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан подтвердил, что его страна готова принять саммит.

Путин отметил, что идея провести саммит в Будапеште принадлежала Трампу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС и российскую службу BBC.

Путин допустил проведение саммита в Будапеште

Путин не отрицает, что переговоры России и США могут привести к организации саммита в Будапеште.

Также, по словам Путина, именно Трамп ранее высказал идею встретиться с ним в Венгрии.

Виктор Орбан, который сейчас находится в Москве, заявил, что Венгрия готова принять саммит в Будапеште.

Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конце концов приведут к результату,

– говорит он.

Венгерский премьер похвастался, что уже 14-й раз встречается с Путиным. Вместе с ним в Москву прилетел глава МИД Венгрии Петер Сийярто. С российской стороны в переговорах между лидерами участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, советник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Орбан перед встречей писал в соцсетях, что его целью в Москве является достижение энергетической безопасности Венгрии.

