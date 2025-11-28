Путін не виключив, що переговори зі США призведуть до саміту у Будапешті
- Путін заявив, що переговори між США і Росією можуть призвести до саміту у Будапешті, і ця ідея належала Трампу.
- Прем'єр Угорщини Орбан підтвердив готовність його країни прийняти саміт у Будапешті.
Путін зазначив, що ідея провести саміт у Будапешті належала Трампу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС і російську службу BBC.
Путін допустив проведення саміту у Будапешті
Путін не заперечив, що переговори Росії та США можуть призвести до організації саміту у Будапешті.
Також, за словами Путіна, саме Трамп раніше висловив ідею зустрітися з ним в Угорщині.
Віктор Орбан, який зараз перебуває у Москві, заявив, що Угорщина готова прийняти саміт у Будапешті.
Угорщина зацікавлена у мирі, і ми щиро сподіваємось, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату,
– каже він.
Угорський прем'єр похизувався, що вже 14-й раз зустрічається з Путіним. Разом з ним до Москви прилетів голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. З російського боку у переговорах між лідерами брали участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, радник Путіна Юрій Ушаков і віце-прем'єр Олександр Новак.
Орбан перез зустріччю писав у соцмережах, що його ціллю у Москві є досягнення енергетичної безпеки Угорщини.
Росія отримала проєкт мирного плану США, який узгодили з Києвом
США передали Росії проєкт мирного плану, узгоджений з Україною у Женеві. Його обговорять наступного тижня.
Пєсков зазначив, що на переговорах визначать, "хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною". Також він додав, що Росія не хоче вести обговорення по мирній угоді у публічному "мегафонному" форматі.
Водночас керівник Офісу Предзидента України Андрій Єрмак заявив, що президент Зеленський не підпише угоду, якщо та передбачає відмову від територій.