США и Иран заявили о прогрессе в ядерных переговорах

В субботу в Риме между США и Ираном состоялись ядерные переговоры. Стороны заявили о прогрессе и уже запланировали новую встречу делегаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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США и Иран договорились о новой встрече

Иран и США планируют вновь встретиться на следующей неделе по иранской ядерной программе, которая быстро развивается, после того, как обе стороны заявили, что достигли прогресса в своих переговорах в субботу в Риме. Так, американский чиновник подтвердил, что во время переговоров в Италии специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи общались с глазу на глаз.

Новая встреча должностных лиц Ирана и США запланирована на 26 апреля. Она состоится в Омане. Это подтвердил глава МИД Ирана Арагчи. Он написал, что на переговорах стороны "достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных переговорах". Также Арагчи добавил, что стороны достигли "прогресса в отношении принципов и целей возможного соглашения", но заметил, что "оптимизм может быть оправданным, но только с большой осторожностью".

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, который говорил на условиях анонимности, также подтвердил, что стороны "достигли очень значительного прогресса"

В СМИ добавляют, что переговоры между Ираном и США является историческим моментом, учитывая десятилетия вражды между двумя странами после Исламской революции 1979 года и кризиса с захватом заложников в посольстве США.

