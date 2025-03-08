Предлагает заключить новую ядерную сделку: Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем он предложил заключить новую ядерную сделку.

Трамп думает, что Иран "хотел бы получить это письмо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Трамп написал письмо Али Хаменеи

Американский лидер убежден, что "нужно что-то сделать", чтобы не допустить появления еще одного ядерного оружия.

Я бы предпочел соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Это замечательные люди,

– говорит Трамп.

Во время общения с журналистами в Белом доме он добавил, что в случае, если соглашение не удастся заключить в ближайшее время, произойдет "что-то другое, что решит проблему". А также отметил, что впереди "интересные дни".

Стоит отметить, что Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина быть посредником на переговорах с Ираном о ядерном оружии. После этого в Москве заявили о готовности способствовать переговорному процессу.

Иранская миссия ООН в Нью-Йорке говорит, что Иран еще не получил письмо. В Иранском министерстве иностранных дел не ответили на запрос относительно комментария о заявлениях Трампа.

В то же время Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока с их стороны звучат угрозы. Кроме этого, в интервью AFP глава МИД страны Аббас Арагчи заявил, что военное нападение на Иран приведет к "региональному пожару".

Арагчи добавляет, что переговоры невозможны в "условиях максимального давления". А также отметил, что израильская атака на Иран может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.