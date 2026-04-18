Впервые за 10 лет прошли переговоры между США и Кубой, – Axios

Команды США и Кубы впервые за 10 лет встретились в Гаване. Американцы имели целью призвать к демократическим и экономическим свободам и предупредить о рисках их несоблюдения, также предложила помочь восстановить интернет-услуги, настроив Starlink.

На встрече присутствовали должностные лица Государственного департамента США, а среди кубинцев – внук лидера Рауля Кастро. Об этом пишет Axios.

Смотрите также Россия готова отправить новую партию нефти на Кубу

Что известно о переговорах США и Кубы?

Эту встречу считают дипломатическим прорывом. Ведь это первый случай со времени визита президента Обамы 10 лет назад, когда правительственный самолет США приземлился на Кубе.

Издание отмечает, что сейчас Куба ближе к общественному коллапсу, чем когда-либо, ведь президент Трамп вместе с государственным секретарем Рубио гораздо меньше склонны идти на уступки.

Высокопоставленный чиновник США рассказал, что 17 апреля состоялось несколько встреч. Он не назвал имен участников, кроме одного – Рауля Гильермо Родригеса Кастро, внука Кастро.

Справочно. Младшего Кастро считают фактическим представителем своего деда. Последний – остается реальной властью на Кубе.

Американские чиновники убедили режим Кастро, что кубинская экономика находится в свободном падении и остров имеет небольшое окно, чтобы провести ключевые реформы, поддерживаемые США. Если нет – ситуация необратимо ухудшится.

Чиновники Госдепа повторили тезис давней политики США по содействию отмене кубинского эмбарго. Она включает:

компенсацию резидентам США и корпорациям, чьи активы и имущество были конфискованы после революции 1959 года,

освобождение политических заключенных,

обеспечение кубинскому народу больших политических свобод, свободные и честные выборы.

Американские чиновники также выразили обеспокоенность относительно иностранных разведывательных, военных и террористических групп, которые действуют вблизи США.

Президент Трамп стремится найти дипломатическое решение, если это возможно, но не позволит острову превратиться в серьезную угрозу национальной безопасности, если лидеры Кубы не желают или не могут действовать,

– сказал чиновник.

