Уолтц рассказал, кто из США будет присутствовать на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

После перепалки, которая случилась в Белом доме 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, США и Украина будут иметь переговоры в Саудовской Аравии. Это будет попытка вернуть отношения обратно в правильное русло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца во время брифинга в кабинете Дональда Трампа.

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Кто из американцев будет на встрече с украинцами в Джидде

Майкл Уолтц отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио и он встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Мы попробуем восстановить коммуникацию, поднять вопрос о прекращении огня и вернуть украинцам мир в их дом,

– сказал советник Трампа по нацбезопасности.

К слову, МИД Саудовской Аравии подтвердило, что будет принимать делегации Украины и США с переговорами в своей стране. Разговор украинских и американских представителей должен состояться в Джидде.

Ранее Владимир Зеленский подтверждал, что после визита в Саудовскую Аравию его команда останется в стране для дальнейшей встречи с делегацией из США. Глава государства посетит Эр-Рияд 10 марта.