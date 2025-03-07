Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Майкла Волца під час брифінгу у кабінеті Дональда Трампа.

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Хто з американців буде на зустрічі з українцями у Джидді

Майк Волц зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо та він зустрінуться з українською делегацією в Саудівській Аравії наступного тижня.

Ми спробуємо відновити комунікацію, порушити питання про припинення вогню та повернути українцям мир в їхній дім,

– сказав радник Трампа з нацбезпеки.

До слова, МЗС Саудівської Аравії підтвердило, що прийматиме делегації України та США з переговорами у своїй країні. Розмова українських та американських представників має відбутися у Джидді.

Раніше Володимир Зеленський підтверджував, що після візиту в Саудівську Аравію його команда залишиться у країні для подальшої зустрічі з делегацією із США. Глава держави відвідає Ер-Ріяд 10 березня.