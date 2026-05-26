Переговоры с Ираном тормозятся из-за споров по формулировке соглашения, – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существуют некоторые разногласия в соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Он добавил, что для урегулирования ситуации понадобится несколько дней.

Об этом сообщили в CNN.

Что известно о заявлении Рубио?

Рубио прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что переговоры с Тегераном затягиваются из-за разногласий по "отдельным словам и предложениям".

Госсекретарь выступил с заявлением на фоне "оборонительного" удара США по катерам и системам ПВО Ирана во вторник 26 мая.

Понадобится несколько дней, чтобы урегулировать разногласия какого-то слова или предложения. Нам придется над этим работать,

– заявил Рубио.

Он также отметил, что Ормузский пролив должен быть вскоре открытым. По словам Рубио, это является необходимым для всех решением.

В издании заявили, что иранские власти пока не комментировали удары США, но связанные с государством СМИ уже назвали их нарушением перемирия.

Представитель центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные были вынуждены были атаковать катера и ЗРК Ирана с целью обороны и защиты от угрозы. По его словам, целями стали ракетные пусковые установки и иранские лодки, которые пытались установить мины в Ормузском проливе.

Минздрав Ирана заявил, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил многочисленные травмы после нападения. Он получил "поверхностные ранения" лица, головы и ног во время зимнего авиаудара.

По состоянию на 24 мая рамочное соглашение между США и Ираном было готово примерно на 95%. В то же время стороны все еще согласовывают формулировки относительно ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.