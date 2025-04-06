У Путина анонсировали новые переговоры с США

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев сделал новое заявление относительно переговоров с США. Чиновник Путина сказал, что новые контакты уже состоятся вскоре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Дмитриев о новых переговорах с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и США могут пройти уже на следующей неделе.

В то же время где именно, и в какой день состоятся эти контакты посланник российского диктатора не сказал. Также Дмитриев не ответил, будет ли он присутствовать на новых переговорах России с США.

К слову, Кирилл Дмитриев 2 апреля имел встречу в Вашингтоне со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Для этого Соединенные Штаты даже временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему необходимую визу для приезда в американскую столицу.

Позже посланник Кремля, комментируя саму встречу, сказал, что обсудил с представителями администрации Трампа восстановление отношений между США и Россией, а также "экономически-инвестиционные вопросы".

Относительно этой поездки также высказался и Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что главная цель визита Дмитриева в США – договориться о выводе замороженных активов России. Более того, кремлевский посланник был с этим вопросом не только в Америке.