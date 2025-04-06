Об этом чиновница заявила в интервью Yle 5 апреля, передает 24 Канал. Однако Финляндия "не считает Россию врагом", а лишь выступает против ее действий и нарушения международного права.

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Что рассказала Валтонен

Министр вспомнила о российском баллистическом ударе по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли дети. По ее мнению, это указывает на то, что "разговор следует отложить".

Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора,

– сказала Валтонен.

Обсуждать нормализацию ситуации преждевременно, пока Россия не начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе. Однако в Финляндии все же "надеются на добрососедские отношения".

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал Владимира Путина "лжецом", а Россию – "агрессором". Политик призвал конфисковать замороженные российские активы и лишить премьера Венгрии Виктора Орбана права голоса в ЕС из-за возможного блокирования Будапештом санкций.