Трамп не учел одну важную деталь, возобновляя сотрудничество с Россией

Президент США хотел, чтобы Россия приостановила агрессию против Украины. Китай на это не согласился, потому что такое соглашение очень сильно связывало бы Вашингтон с Москвой.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-секретарь Польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, добавив, что Трамп допустил две ошибки и объяснил, какие именно.

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В чем ошибся лидер Штатов?

Первая ошибка американского президента заключается в том, что он не оценил суверенитет Украины, а почувствовал он это во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете. Вторая ошибка в том, что он определил Россию суверенной страной, а оказалось, что она таковой не является, а зависит от Китая. Трамп думал, что Кремль способен самостоятельно принимать решения, однако это не так.

Пекин использует каждый день, чтобы увеличивать эту зависимость Москвы от себя. Результат в конце такой, что переговоры о приостановлении или завершении войны стали сегодня невозможными,

– отметил Кульпа.

Сейчас американский лидер стремится подчинить себе Европу с помощью Путина, хочет, чтобы она была на стороне США. Экс-секретарь Польской делегации в парламенте НАТО спрогнозировал, что Соединенные Штаты будут способствовать тому, чтобы отрезать Украину от Европы, потому что без нее ЕС является беззащитным.

"86 бригад в Европе не в состоянии давать сопротивление, Трамп может диктовать условия, предоставление защиты предусматривает подчинение. Этот сценарий не сработает, если будет солидарность среди европейских стран", – уверен Кульпа.

Сегодня, по его словам, есть проблемы из-за того, что Италия и Испания откровенно говорят, что они не боятся агрессии со стороны России и не собираются вкладываться в общую оборону. Кульпа убежден, что хватит солидарности других стран, в частности Великобритании, Польши, Румынии для того, чтобы создать потенциал, который будет для Путина несокрушимым.

В чем убедился Трамп?

Если взглянуть на позицию Китая, то она, со слов Кульпы, на курсе войны. Трагедия этой ситуации в том, что без безопасности нельзя говорить о свободе торговли, глобализации возможностей. Если Китай не захочет, чтобы на стороне США было много условных вагонов, которые будут цепляться в единый поезд для столкновения с ним, тогда он будет вынужден показать, что у Соединенных Штатов нет силы, чтобы что-то кому-то гарантировать.

Оказалось, что политика Трампа гораздо агрессивнее, он показывает гордыню, которая идет в шаге от падения. Как бы мы ни хотели рационализировать действия Трампа, он совершает преступление, потому что все это ведет нас к войне,

– считает Кульпа.

Сейчас, по словам экс-секретаря Польской делегации, подает надежду то, что Трамп наконец-то убедился, что с Путиным невозможно договориться, поэтому президент США вернется с уважением к Украине. Сейчас очень важно, чтобы Киев за эту дружбу, за которой придет американский президент, определил довольно высокую цену. Поддержка Украины со стороны Европы, как подытожил Кульпа, сейчас очевидна и уже формируются новые коалиции, которые готовы помогать нашему государству.