Про це в етері 24 Каналу зазначив екссекретар Польської делегації у парламенті НАТО Пьотр Кульпа, додавши, що Трамп припустився двох помилок та пояснив, яких саме.

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В чому помилився лідер Штатів?

Перша помилка американського президента полягає у тому, що він не оцінив суверенітет України, а відчув він це під час зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті. Друга помилка в тому, що він визначив Росію суверенною країною, а виявилося, що вона такою не є, а залежить від Китаю. Трамп думав, що Кремль здатний самостійно ухвалювати рішення, однак це не так.

Пекін використовує кожен день, аби збільшувати цю залежність Москви від себе. Результат врешті такий, що переговори щодо призупинення чи завершення війни стали сьогодні неможливими,

– зазначив Кульпа.

Нині американський лідер прагне підпорядкувати собі Європу за допомогою Путіна, хоче, щоб вона була на боці США. Екссекретар Польської делегації у парламенті НАТО спрогнозував, що Сполучені Штати будуть сприяти тому, аби відрізати Україну від Європи, тому що без неї ЄС є беззахисним.

"86 бригад в Європі не в змозі давати спротив, Трамп може диктувати умови, надання захисту передбачає підпорядкування. Цей сценарій не спрацює, якщо буде солідарність серед європейських країн", – впевнений Кульпа.

Сьогодні, з його слів, є проблеми через те, що Італія та Іспанія відверто кажуть, що вони не бояться агресії з боку Росії та не збираються вкладатися в спільну оборону. Кульпа переконаний, що вистачить солідарності інших країн, зокрема Британії, Польщі, Румунії для того, аби створити потенціал, який буде для Путіна незламним.

У чому впевнився Трамп?

Якщо поглянути на позицію Китаю, то вона, зі слів Кульпи, має курс війни. Трагедія цієї ситуації в тому, що без безпеки не можна говорити про свободу торгівлі, глобалізацію можливостей. Якщо Китай не захоче, щоб на боці США було багато умовних вагонів, які чіплятимуться в єдиний потяг для зіткнення з ним, тоді він буде змушений показати, що у Сполучених Штатів немає сили, аби щось комусь гарантувати.

Виявилось, що політика Трампа набагато агресивніша, він показує гординю, яка йде за крок від падіння. Як би ми не хотіли раціоналізувати дії Трампа, він чинить злочин, бо все це веде нас до війни,

– вважає Кульпа.

Нині, зі слів екссекретаря Польської делегації, подає надію те, що Трамп нарешті переконався, що з Путіним неможливо домовитися, тому президент США повернеться з повагою до України. Нині дуже важливо, аби Київ за цю дружбу, за якою прийде американський президент, визначив доволі високу ціну. Підтримка України з боку Європи, як підсумував Кульпа, наразі є очевидною і вже формуються нові коаліції, які готові допомагати нашій державі.