Спецпосланник Дональда Трампа в Украине Кит Келлог ведет активную работу с Киевом, но не входит в состав американской делегации во время переговоров с Россией. Хотя Келлог имеет больше опыта, чем члены делегаций, которые встречаются с украинской стороной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова эксперта по внешней политике и бывшего офицера национальной разведки России и Евразии в Национальном разведывательном совете Анджелы Стент, которую цитирует CNN.

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Келлога отстранили от переговоров

Специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф имеет немного опыта в дипломатии. Однако он входит в группу, которая проводит переговоры с Россией. Более опытного чиновника – Кита Келлга – от переговоров отстранили.

Конечно, он генерал, он не дипломат, но он по крайней мере имеет определенный опыт работы с Россией и думает об этих вещах, но, конечно, он имеет дело только с Украиной,

– отметила Анджела Стент.

Такое несоответствие в опыте, по ее словам, распространяется не только на Виткоффа, но и на остальную команду США на переговорах. Вместо Келлога на переговоры с Россией ездили госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уольц. Издание проанализировало их работу и определило, что они оба являются опытными политиками, но не имеют подтвержденного опыта в работе с Россией.

В российскую делегацию входят чиновники, которые имеют многолетний опыт в международной политике. Это министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший посол в Вашингтоне Юрий Ушаков и глава российского государственного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев, который учился в Стэнфорде и Гарварде. Все трое точно знают, как обращаться с американцами.

Напомним, Кита Келлога отстранили от переговоров по просьбе Кремля. Причиной Россия называет его "близость к Украине". Однако несмотря на это он остается важным человеком в администрации Дональда Трампа.