Путин отказывается от уступок на переговорах, Трампу придется действовать, – CNN

Украина и Россия не достигли прорыва во время нового раунда мирных переговоров в Стамбуле, а Кремль фактически продолжает требовать капитуляции Киева. Теперь в игру могут вступить санкции и увеличение военной помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Перейдет ли Дональд Трамп к реальным действиям

Во время переговоров в Стамбуле Россия передала украинской делегации "меморандум", в котором повторила свои максималистские, радикальные требования, что де-факто сводятся к капитуляции Украины.

По словам журналистов, ожидания относительно компромисса со стороны Кремля всегда были низкими, но теперь Москва, похоже, отвергла даже намеки на возможность смягчения своих требований.

В российском "меморандуме" говорится о выводе ВСУ с оккупированных территорий, отказе от вступления в НАТО, полной демилитаризации и запрете на размещение иностранных войск. Среди других требований России – полное восстановление дипломатических и экономических связей, в частности отказ обеих сторон от требований репараций и полная отмена западных санкций против России.

Эта позиция Кремля прозвучала несмотря на два важных обстоятельства. Во-первых, Украина развила технические возможности для ударов вглубь территории России, о чем свидетельствует операция "Паутина". Во-вторых, разочарование президента США Дональда Трампа собственными мирными инициативами растет.

После недавних массированных атак на украинские города Трамп уже заявлял, что Путин "абсолютно сошел с ума".

Но теперь и сам Трамп под давлением: его ключевое внешнеполитическое обещание на второй срок – быстро завершить войну – выглядит все менее убедительно,

– отмечают в CNN.

Журналисты пишут, что Дональд Трамп имеет мощные рычаги влияния – от увеличения военной помощи до новых санкций, в частности тех, которые почти единогласно поддержал Сенат США.

Один из авторов законопроекта, сенатор Ричард Блюменталь, обвинил Россию в попытке "сделать дураками Трампа и Америку".

По словам CNN, то, что Путин снова упорно стоит на своем и озвучивает неприемлемые требования, теперь может заставить Трампа действовать.