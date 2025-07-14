Трамп заявил, что много раз думал, что уже договорился с Путиным

Президент США, по его словам, много раз достигал договоренностей с российским диктатором. Впрочем, вскоре после этого Украину снова атаковала Москва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Договаривался ли Трамп с Путиным?

В Овальном кабинете в Белом доме 14 июля Дональд Трамп подчеркнул, что неоднократно думал, будто достиг договоренности о завершении войны России против Украины. Впрочем, переговоры с российским диктатором оказались безрезультатными.

Я возвращаюсь домой и говорю первой леди: я имел прекрасный разговор с Владимиром, думаю, мы закончили. А потом включаю телевизор, или она мне говорит: "Интересно, потому что только что бомбили дом престарелых",

– сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что провел замечательную встречу с Генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным заканчиваются безрезультатно. "Я слышал столько разговоров Путина, но ракеты продолжают лететь и убивают людей", – сказал он.