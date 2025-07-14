Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Чи домовлявся Трамп з Путіним?

В Овальному кабінеті в Білому домі 14 липня Дональд Трамп підкреслив, що неодноразово думав, ніби досяг домовленості щодо завершення війни Росії проти України. Втім, переговори з російським диктатором виявилися безрезультатними.

Я повертаюся додому й кажу першій леді: я мав чудову розмову з Володимиром, думаю, ми закінчили. А потім вмикаю телевізор, або вона мені каже: "Цікаво, бо щойно бомбили будинок для літніх людей",

– сказав Трамп.

Також він підкреслив, що провів чудову зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте.

За словами Трампа, переговори з російським диктатором Володимиром Путіним закінчуються безрезультатно. "Я чув стільки балачок Путіна, але ракети продовжують летіти та вбивають людей", – сказав він.