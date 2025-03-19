Волц опроверг слухи об опоздании Путина на телефонный разговор с Трампом

Белый дом опроверг слухи об опоздании Путина на разговор с Трампом. Советник Трампа Майк Волц подтвердил, что звонок начался вовремя и продолжался долго, охватив ключевые вопросы по Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца в комментарии для Fox News. Белый дом опроверг информацию, которую распространили несколько западных изданий, что якобы телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным начался на час позже, чем было запланировано.

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Слухи об опоздании Путина

Слухи указывали на традиционное опоздание российского лидера, однако советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц опроверг эти утверждения.

Звонок начался вовремя и продолжался очень долго. Оба президента охватили широкий спектр вопросов, включая будущее двусторонних отношений, стабилизацию региона и, конечно, решение ситуации в Украине, в частности прекращение войны и убийств,

– заявил он.

Этот разговор, по словам Волца, был важным для определения дальнейших шагов в глобальной дипломатии и поиска путей к мирному решению относительно войны в Украине.