Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца у коментарі для Fox News. Білий дім спростував інформацію, яку поширили кілька західних видань, що нібито телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Владіміром Путіним почалася на годину пізніше, ніж було заплановано.

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Чутки про запізнення Путіна

Чутки вказували на традиційне запізнення російського лідера, однак радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заперечив ці твердження.

Дзвінок почався вчасно і тривав дуже довго. Обидва президенти охопили широкий спектр питань, включаючи майбутнє двосторонніх відносин, стабілізацію регіону та, звичайно, вирішення ситуації в Україні, зокрема припинення війни і вбивств,

– заявив він.

Ця розмова, за словами Волца, була важливою для визначення подальших кроків у глобальній дипломатії та пошуку шляхів до мирного вирішення щодо війни в Україні.