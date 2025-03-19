Путін не прийняв ідею Трампа повністю припинити бойові дії на 30 днів. Політологиня-американістка Олександра Філіппенко розповіла 24 Каналу, що президент США після розмови із кремлівським лідером мав дати пресконференцію, однак цього так і не відбулось.

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Результати розмови Трампа та Путіна

Олександра Філіппенко підкреслила, що Трамп та Путін начебто домовились про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. У Кремлі заявили, що російський лідер дав команду щодо цього.

Хіба Путін не говорив багато разів, що Росія ніколи не атакує цивільну інфраструктуру? Завжди мовилось лише про військові об'єкти. І зараз знову жодних ударів по енергетичній інфраструктурі. Хіба це щось нове? Кремль і так не визнавав схожі атаки,

– зауважила вона.

Єдине та дуже важливе, чого дійсно вдалось досягти – це обмін військовополоненими.

Однак, окрім цього, ніяких важливих домовленостей не відбулось. За словами політологині-американістки, видно, що практично немає жодного просування щодо завершення російсько-української війни після телефонної розмови між Трампом та Путіним.

Чи буде дотримане 30-денне припинення вогню по енергетиці, ми ще побачимо. Проте Кремль вже подає це як прогрес. У Білому домі також говорять про це, як про відправну точку для широких переговорів,

– зазначила вона.

Трамп слідкує за соцопитуваннями

Філіппенко додала, що Дональд Трамп звертає увагу на опитування соціальних думок власних громадян.

У США нещодавно відбулось соцопитування, де 53% американців хочуть, щоб США допомогли Україні відвоювати територію, попри ймовірність тривалого конфлікту.

Важливо, що 79% американців вважають, що Росія порушить мирний договір. Ці цифри говорять самі за себе,

– підкреслила політологиня-американістка.

До слова, Дональд Трамп пояснив, що Владімір Путін відмовився від 30-денного перемир'я через велику кількість зброї, спрямованої один на одного, та оточення росіянами українських військових. Він також заявив, що війни можна було б уникнути, якби він залишався президентом США. Крім того, Трамп розповів про «чудову розмову» з Путіним, але не розкрив її деталей.