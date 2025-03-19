Путин не принял идею Трампа полностью прекратить боевые действия на 30 дней. Политолог-американист Александра Филиппенко рассказала 24 Каналу, что президент США после разговора с кремлевским лидером должен был дать пресс-конференцию, однако этого так и не произошло.

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Результаты разговора Трампа и Путина

Александра Филиппенко подчеркнула, что Трамп и Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В Кремле заявили, что российский лидер дал команду на этот счет.

Разве Путин не говорил много раз, что Россия никогда не атакует гражданскую инфраструктуру? Всегда говорилось только о военных объектах. И сейчас снова никаких ударов по энергетической инфраструктуре. Разве это что-то новое? Кремль и так не признавал подобные атаки,

– отметила она.

Единственное и очень важное, чего действительно удалось достичь – это обмен военнопленными.

Однако, кроме этого, никаких важных договоренностей не произошло. По словам политолога-американистки, видно, что практически нет никакого продвижения по завершению российско-украинской войны после телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Будет ли соблюдено 30-дневное прекращение огня по энергетике, мы еще увидим. Однако Кремль уже подает это как прогресс. В Белом доме также говорят об этом, как об отправной точке для широких переговоров,

– отметила она.

Трамп следит за соцопросами

Филиппенко добавила, что Дональд Трамп обращает внимание на опросы социальных мнений собственных граждан.

В США недавно состоялся соцопрос, где 53% американцев хотят, чтобы США помогли Украине отвоевать территорию, несмотря на вероятность длительного конфликта.

Важно, что 79% американцев считают, что Россия нарушит мирный договор. Эти цифры говорят сами за себя,

– подчеркнула политолог-американист.

К слову, Дональд Трамп объяснил, что Владимир Путин отказался от 30-дневного перемирия из-за большого количества оружия, направленного друг на друга, и окружения россиянами украинских военных. Он также заявил, что войны можно было бы избежать, если бы он оставался президентом США. Кроме того, Трамп рассказал о "замечательном разговоре" с Путиным, но не раскрыл его деталей.