"Очень хорошие друзья": в США рассказали о связях Трампа и Путина: в США рассказали о связях Трампа и Путина

Глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Дональд Трамп и Владимир Путин являются "очень хорошими друзьями" и стремятся к укреплению отношений между США и Россией. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, особенно на фоне войны РФ против Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин являются "очень хорошими друзьями" и сосредоточены на укреплении отношений между Вашингтоном и Москвой.

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Трамп и Путин работают над общими интересами

Габбард отметила, что отношения между США и Россией имеют "давние корни" и что Трамп стремится их расширять. По ее словам, американский президент выступает за партнерство, основанное на "мире, процветании, свободе и безопасности".

У нас есть два лидера двух крупных стран, которые являются очень хорошими друзьями и сосредоточены на том, как укрепить общие цели и интересы,

– подчеркнула глава Нацразведки США.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, поскольку на фоне полномасштабной войны России против Украины такие "дружеские" отношения могут свидетельствовать о возможных уступках Кремлю со стороны Вашингтона.