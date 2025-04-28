Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. По информации издания, в храме состоялась неформальная встреча между Трампом и Зеленским – и именно там, под арками эпохи Возрождения, Трамп фактически оттеснил президента Франции.

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Трамп попросил Макрона уйти во время разговора с Зеленским

По данным источников, изначально для переговоров было подготовлено три стула для Зеленского, Трампа и, вероятно, переводчика. Макрон попытался присоединиться к разговору, тепло пожал руки лидерам, однако Трамп, как утверждают британские СМИ, в жесткой манере попросил его отойти.

Чтец по губам Никола Хиклинг зафиксировала, как Трамп сказал Макрону: "Вы здесь не в порядке, мне нужно, чтобы вы сделали мне одолжение, вас здесь не должно быть". После этих слов третий стул убрали, оставив американского и украинского лидеров наедине.

Неожиданный разговор длился около 15 минут и, по словам Зеленского, был "самым позитивным" из всех его диалогов с Трампом. Стороны обсудили мирные перспективы для Украины. Трамп заявил о готовности усилить давление на Россию и раскритиковал Путина за обстрелы мирных городов.

По информации The Sun, во время беседы Зеленский сказал Трампу: "Я хотел бы, чтобы вы это сделали, но не так". Трамп ответил: "Это очень интересная стратегия. У вас есть успокоение".

После встречи Трамп также резко высказался в своем Truth Social, обвинив Путина в попытках "затянуть" его в войну.

Нет никаких причин для обстрелов гражданских. Это выглядит так, будто Путин не хочет мира, и с ним нужно бороться иначе – через санкции,

– написал он.

Французские дипломатические источники уверяют, что третий стул был предназначен для переводчика, а не для президента Франции. Сам Макрон якобы способствовал организации тет-а-тет Зеленского с Трампом и не был оскорбительным из-за отказа участвовать в переговорах.

Таким образом, официального "изгнания" Макрона не произошло, однако сцена, когда Трамп фактически вывел его из разговора, стала символической для нового витка дипломатических процессов вокруг Украины.