"Путин разозлил Трампа": интервью аналитика об успехах переговоров и роковой ошибке Кремля

Украина прилагает значительные усилия в поиске справедливых решений по установлению мира. Впрочем, несколько пунктов в обнародованном "мирном плане" являются бескомпромиссными для Украины. Переговорная делегация Украины продолжает работать с представителями США и Европы и имеет первые значительные результаты.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал профессор американистики Скотт Лукас. Он проанализировал промежуточные результаты переговоров, какой позиции придерживаются США и есть ли шанс на ее изменение, и какую роковую ошибку допустил Владимир Путин.

Главный результат переговоров во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Как вы оцениваете главный результат этих переговоров и соглашение по гарантиям безопасности, которое планируют подписать уже в этом январе?

Я считаю, что переговоры во Флориде между Трампом и Зеленским, а также между их делегациями были очень важными. Однако это начальная точка и это нужно сказать в контексте 2026 года, однако она не означает, что мир уже близко.

Потому что даже если мы достигнем согласия между США, Украиной и Европой, мы знаем, что Кремль все равно отвергнет любые разумные предложения. На самом деле именно это Кремль и повторяет уже несколько дней после встречи во Флориде. Они не примут прекращение огня и не согласятся сохранить только ту территорию, которую контролируют сейчас. Они не примут вариант, при котором у них будет только часть Донецкой области на востоке Украины.

Обратите внимание! Официальная позиция Владимира Путина относительно переговоров заключается в том, что Россия якобы открыта к "мирному диалогу", но только при условии признания так называемых "новых территориальных реалий", то есть аннексии оккупированных украинских территорий, учета российских требований в сфере безопасности, включая нейтральный статус Украины, а также отказа Киева от курса на вступление в военные союзы. При этом ответственность за отсутствие переговоров российская сторона публично возлагает на Украину и ее западных партнеров, утверждая, что именно они якобы "запретили" переговорный процесс.

Путин на прошлой неделе сказал своим солдатам, что они должны взять всю Запорожскую область на юге. Мы знаем, что они не примут того, чтобы Украина имела существенные гарантии безопасности и помощь от других стран, в частности от США и Европы. Хотя Великобритания, возможно, не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, это была бы ослабленная Украина. Конечно, Украина, которая не имела бы никакой формы ассоциации с НАТО.

Мы это знаем, так зачем же устраивать эти встречи? И самое главное – администрация Дональда Трампа расколота. Есть чиновники, которые хотят защищать Украину, а есть те, кто на самом деле больше поддерживает Кремль. Нужно, чтоб эти чиновники, которые поддерживают оборону Украины, тоже подтолкнули Трампа к этому.

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде 28 декабря / Фото: Офис президента

Итак, начнем с того, что вышло из Флориды. Главное достижение – это гарантии безопасности. Сейчас они, как и раньше, имеют общий характер.

Однако план Великобритании и Европы, точнее план Европы и Украины, предусматривает прекращение огня вдоль линии соприкосновения. Для поддержки этого прекращения огня и предотвращения будущего российского вторжения европейские войска будут находиться в Украине.

Они могут предоставлять разведывательную, логистическую и инженерную помощь, транспортные услуги. Вероятно, они не будут находиться в непосредственной близости к линии соприкосновения, но будут в Украине, чтобы помочь Киеву.

Также будет воздушная защита под руководством США. То есть эти авиационные силы, возможно, разместят в Польше, возможно, в другой соседней с Украиной стране, а американские военные будут контролировать эти операции, что, конечно, будет сдерживать российские атаки, ракеты, дроны, бомбардировки.

Дональд Трамп принял это, и это огромный прогресс.

Сейчас он принимает это только на 15 лет. Киев и Европа хотят срок до 50 лет, но пока имеем меньше. Теперь сравните это с администрацией Трампа, которая в начале прошлого года не собиралась предоставлять Украине никакой финансовой или военной помощи и собиралась стать на сторону России. Сравните, насколько это большое продвижение.

Какие 3 вопроса самые сложные в мирных переговорах?

Теперь остаются вопросы, которые еще надо согласовать между США, Украиной и Европой. Важных вопросов есть 3.

Первое – территория. Правительство Зеленского соглашается с тем, что Россия некоторое время будет удерживать территории, которые сейчас она контролирует в Украине без признания их российскими. Это примерно 19% Украины.

Это будет оккупация, но Украина не может освободить эти районы. Важно не дать России захватить остальную часть Донецкой области, стратегический район, который все еще находится под контролем Украины.

Помните, что в ультиматуме, который Кремль представил вместе с представителями администрации Трампа, Уиткоффом и Кушнером, в конце октября Россия получила бы весь Донецк. Украина и Европа отвергли этот шаг и теперь предлагают демилитаризованную экономическую зону, из которой и Украина, и Россия должны отвести свои силы. Это не просто ситуация, когда Украина отступает.

Именно за этой демилитаризованной зоной должны стоять гарантии безопасности. Если бы Россия попыталась войти в демилитаризованную зону, Украина получила бы поддержку Европы и США.

Второе – восстановление Украины. Кремлевский ультиматум с американцами Уиткоффом и Кушнером предусматривал, что США получат 50% доходов от фондов восстановления Украины. Украина вполне справедливо сказала: "Нет, средства на наше восстановление – это для нас, а не для того, чтобы Трамп и его окружение забрали это как американские деньги. Это надо ратифицировать".

Третье – это эксплуатация атомной электростанции на юге Украины. Кремлевский ультиматум Уиткоффа и Кушнера предусматривал разделение контроля над станцией. Одна треть – США, одна треть – Москве, одна треть – Киеву.

Украина сказала, что это неприемлемо, ведь это украинская станция. МАГАТЭ может управлять ею или иметь там свои команды, чтобы помочь в управлении, но станция является украинской.

Поэтому эти три вопроса все еще не подтверждены. Будут происходить дальнейшие переговоры между делегациями США и Украины. Будут параллельные переговоры между советниками по нацбезопасности Украины и европейских стран, а затем между лидерами в Киеве и Париже.

Будет надежда свести все это в одно целое, достигнув согласия по всем этим предложениям, которые потом представят Кремлю.

Когда Кремль это отвергнет, а он это сделает, тогда можно будет сказать, что американская поддержка закреплена не только гарантиями безопасности на будущее, но и поддержкой США прямо сейчас.

Например, сохранение санкций против России, особенно санкций против нефти, продолжение украинских контратак на территории России и, возможно, дальнейшие шаги, чтобы усилить давление на Путина и Кремль, потому что они не остановятся, пока российская экономика не будет ограничена до такой степени, что она не сможет поддерживать вторжение.

Почему Путин заявил об атаке на свою резиденцию?

Россия заявила, что якобы Украина атаковала резиденцию Путина 29 декабря, применив сотни дронов. Зеленский опроверг такие обвинения, заметив. Это была ложь и манипуляция Путина. Вы считаете что это попытка со стороны России изменить ход событий в свою пользу после успехов Украины на переговорах во Флориде?

Абсолютно. Я не буду говорить, что Кремль врет, но давайте спросим его, сколько бы дронов не было, цифры постоянно меняются.

Где визуальные доказательства атаки? Где записи того, что вокруг резиденции Путина к югу от Санкт-Петербурга применялись средства ПВО? Где свидетельства очевидцев, где кадры взрывов? Ведь если бы дроны перехватили, то были бы взрывы. Где записи о маршрутах полета, по которым якобы летели дроны? Где доказательства?

И, думаю, ответ в том, что у них их нет. Так зачем распространять эту историю? Они чувствуют давление, которое растет, и сталкиваются с тем фактом, что умные люди в комнате администрации Трампа поддерживают Украину с гарантиями безопасности и, возможно, дальнейшими шагами по территории и восстановлению.

Они (россияне, – 24 Канал) продвигают этот нарратив в сторону других людей администрации Трампа, таких как Стив Уиткофф, возможно, Джаред Кушнер и Джей Ди Венс, чтобы сказать, что нельзя доверять Киеву, поэтому не давайте Украине гарантии безопасности.

Ведь в ультиматуме, который поставили Украине в конце октября, хоть там и говорилось, что Украина может получить гарантии безопасности, был момент, что если Украина когда-нибудь атакует Россию, никакие гарантии безопасности не будут действовать. И именно это Кремль и пытается продвигать – "даже если вы дадите Украине эти гарантии безопасности, как только мы скажем вам, что они нас атаковали, вы должны их бросить".

Более того, Кремль сразу достиг определенного успеха, потому что как только они запустили эту историю, президент Трамп в это время принимал во Флориде премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Трамп выступил с целой серией абсурдных заявлений, в частности, мол, Путин хочет, чтобы Украина добилась успеха. Однако потом он заявил, что это ужасная атака.

То есть Трамп поддался провокации, заявил, что возможно, что это сделала Украина. Теперь будем надеяться, американские разведслужбы отвергнут все это. Они скажут Трампу, что атаки не было, но Кремль сохраняет рычаг давления – "о чем бы вы не договорились с Украиной, вам, возможно, придется все это отложить, потому что жертвы здесь мы, а не Киев".

Дополнение, после проверки данных американскими спецслужбами Трамп публично опроверг версию Москвы. Во время общения с журналистами на борту Air Force One он заявил: "Я не верю, что этот удар состоялся". Он уточнил, что американские официальные лица не нашли подтверждений целенаправленной атаки на резиденцию Путина. По его словам, "что-то произошло неподалеку", но это не имело отношения к попытке покушения или удара по дому российского лидера.

Кто убеждал Трампа отвернуться от Украины?

Давайте также рассмотрим статью из The New York Times, которая была опубликована 30 декабря, и в ней говорилось о внутреннем расколе и серьезном противостоянии между различными группами в Белом доме. Что для вас наиболее примечательно в этой статье, и присутствует ли там позиция по Украине?

Столько ярких моментов и неудач в этой статье. Это не просто материал – это почти книга, которая описывает год, в течение которого администрация Трампа вела переговоры по Украине и России. Речь идет о периоде до вступления Трампа в должность, когда его команда впервые начала прямой диалог с РФ, и до событий, о которых мы с вами говорили в последнее время.

Текст построен как серия фаз, и давайте поговорим о первой фазе, о которой я сегодня утром коротко писал на EA Worldview как часть анализа этих открытий. Ее суть в том, что ключевой фигурой, которая задала антиукраинский – я бы даже сказал, прокремлевский – вектор, был вице-президент Джей Ди Вэнс. Не Трамп, а именно Джей Ди Вэнс.



Трамп и Джей Ди Вэнс / Фото: Associated Press

Когда Вэнс вступил в должность, он расставил своих политических назначенцев, связанных с ним, во всех ключевых американских ведомствах. Продвигал их в Совет национальной безопасности, пытался интегрировать в Государственный департамент, а также в разведывательные службы, что особенно важно, и – что не менее показательно – в Министерство обороны и Пентагон.

В то же время министр обороны, не самый подходящий для этой роли Пит Гегсет, занял свой пост, и Вэнс сумел им пользоваться. С 20 января, когда Трамп вступил в должность, до 28 февраля, когда Владимир Зеленский фактически оказался в ловушке Вэнса в Белом доме, команда Вэнса развернула стратегию: ограничить любую поддержку Украины и начать прямые переговоры с Россией.

Мы кое-что об этом знали, но здесь все точки соединяются. Они сделали это, официально организовав пересмотр военной помощи в Пентагоне.

Этот процесс возглавил заместитель министра обороны Элбридж Колби, который еще до назначения писал, что Украине не должно предоставляться никакой помощи. По его мнению, все ресурсы должны идти на американские операции в Азии.

Колби подготовил отчет, который не только подтверждал, что администрация Трампа не должна позволять Украине получать военную поддержку, но и рекомендовал заморозить почти 4 миллиарда долларов помощи Украине, которые были санкционированы администрацией Байдена, но еще были не использованы.

Таким образом, это был первый шаг антиукраинской политики Вэнса. Он состоялся одновременно с еще одним важным шагом. Вэнс и его союзники знали, что Кит Келлог, который был посланником Трампа по Украине и России, разработал план, в котором говорилось о том, что Украина не выиграет, она не сможет вытеснить Россию со своей территории, но нужны переговоры, чтобы остановить вторжение. И пока будут продолжаться эти переговоры, необходимо продолжать оказывать поддержку Украине.

Вэнс фактически сказал, что Кэллог может общаться с Киевом и европейцами, но не с россиянами. То есть он является посланником по Украине и России, но с россиянами говорить не может.

В начале февраля состоялась встреча в Белом доме, на которой Келлог представил свой план. И тогда Трамп повернусля к нему и сказал: "Я ненавижу Зеленского".

Затем Трамп сказал, что Украина никогда не может быть частью НАТО. Также он обращается к Кэллогу со словами: "Россия – это для меня, не для тебя". То есть фактически уволил Кэллога на месте, сказав, что он не занимается Россией. И это, конечно, означало, что план Келлога по переговорам с участием России и Украины больше не имел силы.

Зато Джей Ди Вэнс получил преимущество, и параллельно начались первые прямые переговоры между россиянами и американцами, которые состоялись в Рияде, Саудовская Аравия.

Смотрите также Выполняет специфическую работу для Путина: переговорщик Кремля передал Белому дому определенный месседж

Тогда министр обороны Пит Гегсет обращается к верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе, генералу Крису Каволи. На что Каволи ему ответил: "Послушайте, вы не можете просто оставить Украину. Это ставит под угрозу нашу безопасность. Вы не можете уйти". Гегсет чрезвычайно разозлился из-за этого и впоследствии возглавил кампанию по устранению Каволи. И, действительно, Каволи ушел несколько месяцев спустя.

И так, Гегсет и другие чиновники, такие как Элбридж Колби, пытались прекратить всю помощь Украине. Параллельно Джей Ди Вэнс отправляется на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где заявил аудитории: "США больше не поддерживают европейскую безопасность", при этом он вступил в контакт с крайне правыми европейскими политиками, например, с немецкой партией "Альтернатива для Германии". Это событие произошло 14 февраля.

Две недели спустя Вэнс организовал засаду для Зеленского в Белом доме. Происходила попытка заключить соглашение по редкоземельным минералам, чтобы оттянуть администрацию Трампа от идеи полного отказа от Украины, но Вэнс фактически ее сорвал. Зеленского застали врасплох, а украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

Это наталкивает на очевидный вопрос: если все было именно так, почему Владимир Путин и Кремль не получили капитуляции Украины в тот момент? Ведь в Белом доме существовала прокремлевская фракция, а американская помощь Украине была фактически прекращена. Почему они не воспользовались этим, чтобы закрепить свою позицию и достичь желаемого результата?

Вторая часть этой статьи The New York Times, хотя и посвящена администрации Трампа, на самом деле показывает, как Кремль перегнул палку. Они зашли слишком далеко, потому что Путин не хотел останавливаться: он хотел больше украинских территорий и хотел освободиться от правления Зеленского.

И когда он это сделал, некоторые американские чиновники сказали: "Нет, так нельзя". Можно смириться с тем, что Россия удерживает часть Украины, но нельзя допустить, чтобы она захватывала еще больше территорий и приближалась к странам-членам НАТО, таким как Польша. Среди тех, кто выступал против этого, были госсекретарь Марко Рубио и представители военного руководства США.

Когда Гегсет и его люди попытались перекрыть американскую военную помощь Европе, военные дали решительный отпор, особенно командование НАТО в Европе, и сказали: "Нет, мы решаем, что нужно армии, а не вы".

Попытки полностью прекратить американскую военную помощь потерпели неудачу. Часть помощи, предусмотренной администрацией Байдена, была доставлена, а затем ввели схему, по которой США поставляют Украине оборудование через страны НАТО.

Также был восстановлен обмен разведданными США с Украиной, и, что важно, ЦРУ поддерживало контратаки Украины внутри России, предоставляя разведданные. Поэтому когда Владимир Путин поехал на Аляску в августе, он пытался вернуть Дональда Трампа к позиции, согласно которой США не должны помогать Украине – вообще не оказывать помощи.

Проблема заключалась в том, что Путин снова стремился получить всю Донецкую область. Он нуждался в существенном ослаблении Украины без гарантий безопасности и продолжал бомбить украинских граждан. И снова он выпустил свое стратегическое преимущество. К октябрю ситуация сложилась так, что администрация Трампа не только не отказалась от Украины, но и продолжала поддерживать ее в определенных ограниченных формах, а также ввела санкции против России и нефтяных компаний.

И почему они это сделали? Потому что Трамп хотел показать Путину, что он жесткий. Остальные детали нам уже известны. Некоторые чиновники Трампа позже даже сговорились с Кремлем, особенно Стив Уиткофф, чтобы попытаться навязать Украине ультиматум.

Но, как мне кажется, урок из статьи New York Times и из того, что мы с вами уже долго обсуждаем, заключается в том, что даже при наличии в Белом доме прокремлевской фракции во главе с Джей Ди Вэнсом, даже если Трампа можно было льстить или влиять на него из-за его хаотичности, из-за стремления России к абсолютному поражению Украины, ее сдачи и раздела, они зашли слишком далеко.

И это означает, что Украина и ее европейские партнеры могли маневрировать так, что в 2026 году не только Европа продолжает поддерживать Украину, но и существуют американские гарантии безопасности и санкции продолжают давить на российскую экономику. Это сложная история, потому что простая версия выглядела бы так: победили хорошие, и Украина получила полную поддержку.

Но мы знаем, что этого не могло произойти из-за Венса, Гегсета и других. Или, в более упрощенной версии: Дональд Трамп – марионетка Владимира Путина. И хотя Трамп в определенной степени зависел от России, которая помогала ему еще в 2016 году и продолжала поддерживать его другими способами, он не был полностью в их влиянии. Ему нужно выглядеть независимым, если он хочет претендовать на Нобелевскую премию мира.

Путин разозлил Трампа и что это значит для Украины?

По данным NYT, Лавров через посольство направил Рубио письмо с требованием, чтобы Трамп публично признал передачу Донбасса России. Трамп разозлился, поскольку не собирался ничего навязывать Зеленскому силой. Кремль заявил, что Путин не санкционировал письмо, и это восприняли как попытку Лаврова захватить власть. После этого США ввели санкции на "Роснефть" и "Лукойл", Путин исключил Лаврова из высокоуровневой встречи и отправил Дмитриева на переговоры с Уиткоффом.

Можно ли предположить, что это история о том, как Лавров перегнул палку, потому что он был слишком жестким даже по сравнению с Путиным?

Нет, это история о том, как Путин перегнул палку. Давайте разберемся в этом очень внимательно. Я уже немного начал ее рассказывать, а теперь добавляем то, что Кремль мог сделать правильно и что сделал неправильно.

Когда Джей Ди Вэнс отстранил Кита Келлога от роли посланника по Украине и России, кого они планировали поставить на переговоры с россиянами? Группа Вэнса, при содействии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Ибн Салмана, выбрала Стивена Уиткоффа – застройщика недвижимости и друга Дональда Трампа.

Уиткофф впервые поехал в Россию в феврале, для освобождения американского заложника Марка Фоули, ведь Кремль составил психологический профиль Уиткоффа и решил, что сможет манипулировать им. С февраля по апрель стратегия манипуляции Уиткоффом выглядела так: "Мы дадим вам российско-американские экономические соглашения и крупные экономические проекты, как только мы урегулируем вопрос по Украине".

То есть, как только Россия получит в Украине все, чего хочет. Для этой части стратегии Путин привлек Кирилла Дмитриева, своего старшего финансового советника и председателя Российского фонда национального благосостояния. Дмитриев очень эффективно манипулировал Уиткоффом.

Проблема заключалась в том, что Сергей Лавров, министр иностранных дел, не хотел, чтобы его отодвинули. Лавров и другие люди в Кремле также считали, что Дмитриев может уступить Уиткоффу слишком много и не занять достаточно жесткую позицию. Поэтому, когда Уиткофф приехал на встречу с Путиным, то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Кремле, в какой-то момент Лавров отодвинул стул Дмитриева к концу зала и сказал: "Теперь ты не сидишь за столом".

Смотрите также Лавров и Дмитриев не могли "поделить" стул: NYT раскрыл эпические моменты встреч США и России

Интересно, что Дмитриев вернул стул назад и все-таки сел за столом. Таким образом Путин одновременно использовал и Дмитриева, и Лаврова, которые работали с американцами. Можно представлять это как пряник и кнут. Пряник – Дмитриев, который говорит о российско-американских экономических проектах. Кнут – Лавров и военные, которые говорят: "Мы получим всю Донецкую область".

То, что происходило в августе, показывает, что Путин перегнул палку. Он это сделал на саммите на Аляске, пытаясь получить и экономические проекты, и согласование Трампа на то, что Россия получит всю Донецкую и Луганскую области. Из-за этого Путин разозлил Трампа на встрече. И здесь важно: это была стратегия Путина, а не Лаврова.

Трамп как бы отключился. Он подумал: "Я не получу прекращение огня, которое хочу. Я не могу иметь дело с Путиным". И именно тогда он начинает снова склоняться к Киеву, включая поддержку санкций. Именно тогда Лавров на некоторое время оказался "козлом отпущения", потому что Путин или другие в Кремле сделали его ответственным за то, что происходило.

В середине октября, когда Украина уже была близка к тому, чтобы возможно получить ракеты Tomahawks от США, снова собирается ключевая коммуникация. Устанавливается связь между Уиткоффом и еще одним советником Путина, Юрием Ушаковым, советником по внешней политике. И тогда Уиткофф говорит Ушакову: "Пусть Путин позвонит Трампу".

Он это делает, и это помогает отменить поставки ракет, что в итоге приводит к сговору Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером по 28-пунктному ультиматуму. Другими словами, Путин продолжает играть в "пряник и кнут" с американцами. Он все еще использует Дмитриева, чтобы влиять на Уиткоффа, и одновременно повторяет старую тактику: Кремль утверждает, что получит всю Донецкую область.

И кто был человеком, который сразу после встречи во Флориде вышел и заявил: "Мы продолжаем добиваться своих целей?" И, кстати, Украина якобы пыталась атаковать Путина дронами, что является преувеличением. Это сделал Сергей Лавров. Сейчас в Кремле существует напряжение между различными фракциями, которые борются за влияние, но успех или провал действий России все равно зависит от одного ключевого человека на верхушке в Кремле.