Профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов в эфире 24 Канала объяснил, почему его пугает такая тенденция. Он отметил, что в США идет спор между сторонниками жесткой линии и теми, кто хочет "нормализации" отношений с Россией.
Как люди Трампа хотят завершить войну и говорить с Россией?
Ельцов объясняет, что речь о людях из близкого круга Дональда Трампа, которые берутся вести разговор о прекращении войны. Их стиль, по его словам, далек от классической дипломатии и больше похож на "классический реализм". В этом подходе главное быстро закрыть тему войны и не заходить в прямой конфликт с Россией, даже если придется делать большие уступки Кремлю.
Они просто не хотят воевать с Россией,
– сказал профессор.
В такой логике легко появляется готовность сказать Путину "берите все, что хотите, и давайте на этом закончим". Проблема в том, что Путину может не хватить даже этого, и тогда он будет требовать больше. Именно поэтому уступки не гарантируют ни стабильности, ни реального завершения агрессии.
Это пугает, потому что Путину нельзя доверять,
– отметил Ельцов.
В Украине и Европе боятся, что такая "гибкость" превратится в норму и со временем станет нормализацией отношений с Кремлем. Поэтому любые сигналы о мягком тоне в отношении Москвы воспринимаются как опасный прецедент.
Почему идея "разъединить" Россию и Китай не сработает?
В Вашингтоне, по словам Ельцова, могли думать о ходе вроде политики Ричарда Никсона, когда США протянули руку Китаю, чтобы усилить напряжение с СССР и развести соперников. В нынешней ситуации логика могла быть подобной: наладить контакт с Россией, чтобы ослабить ее связь с Пекином. Однако теперь эта комбинация, по его мнению, не даст результата.
Россия и Китай очень близки друг к другу,
– сказал профессор.
Он обратил внимание, что в последнее время еще и Индия сближалась с Москвой, а Владимира Путина принимали в Дели как очень близкого партнера. Это означает, что ставка на "перегруппировку" союзов вокруг Кремля выглядит слабой. В итоге мягкий курс не разъединит партнеров России, зато может создать опасную привычку мириться с ее действиями. Поэтому в Вашингтоне может усиливаться дискуссия, стоит ли вообще идти по пути нормализации. Именно на этом фоне в США и сохраняется жесткое сопротивление любым шагам навстречу Кремлю.
В США нет единой позиции в отношении России
В Вашингтоне, по словам Ельцова, нет общей линии относительно того, как дальше строить отношения с Россией. Часть политиков выступает за сближение и попытку "перезапуска", другие категорически против любых шагов, которые могут выглядеть как уступки Кремлю. Из-за этого тема России стала предметом внутренней борьбы, а не согласованной стратегии.
Общественное мнение, даже на самом высоком политическом уровне, очень разделено,
– сказал профессор.
В качестве примера он вспомнил сенатора Линдси Грэма, который поддерживает Трампа, но одновременно имеет жесткую антироссийскую позицию и выступает на стороне Украины. Это показывает, что даже среди союзников одной команды могут быть противоположные подходы. В такой ситуации настроения способны колебаться в зависимости от политических обстоятельств и избирательного цикла.
Он добавил, что многое будет зависеть от следующих выборов, в частности от промежуточных выборов в Конгресс. Именно они могут изменить баланс сил в Вашингтоне и повлиять на то, как США будут говорить с Москвой. Поэтому дальнейший курс в отношении России остается открытым вопросом.
Что известно о мирных переговорах в последние дни?
- Украина настаивает на надежных гарантиях безопасности. В материале The New York Times говорилось, что вопрос гарантий безопасности остается одним из самых сложных в переговорах. Владимир Зеленский отмечал, что мир возможен только при наличии таких гарантий, а Украина хотела бы формат, подобный статье 5 НАТО.
- Политолог Георгий Чижов сказал, что Россия продолжает врать о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина, хотя американские спецслужбы уже выяснили, что атаки не было. Он считает это дипломатической ошибкой Кремля и отметил, что Трамп пока не реагирует.
- Выборы и референдум могут совместить в один день. Давид Арахамия и Руслан Стефанчук заявили, что референдум без выборов провести сложно, поэтому самый вероятный вариант это одновременные президентские выборы и референдум. Они добавили, что это возможно только при условии прекращения огня и гарантий безопасности, а на референдуме может быть один вопрос о поддержке мирного соглашения.