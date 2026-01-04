Профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов в эфире 24 Канала объяснил, почему его пугает такая тенденция. Он отметил, что в США идет спор между сторонниками жесткой линии и теми, кто хочет "нормализации" отношений с Россией.

Как люди Трампа хотят завершить войну и говорить с Россией?

Ельцов объясняет, что речь о людях из близкого круга Дональда Трампа, которые берутся вести разговор о прекращении войны. Их стиль, по его словам, далек от классической дипломатии и больше похож на "классический реализм". В этом подходе главное быстро закрыть тему войны и не заходить в прямой конфликт с Россией, даже если придется делать большие уступки Кремлю.

Они просто не хотят воевать с Россией,

– сказал профессор.

В такой логике легко появляется готовность сказать Путину "берите все, что хотите, и давайте на этом закончим". Проблема в том, что Путину может не хватить даже этого, и тогда он будет требовать больше. Именно поэтому уступки не гарантируют ни стабильности, ни реального завершения агрессии.

Это пугает, потому что Путину нельзя доверять,

– отметил Ельцов.

В Украине и Европе боятся, что такая "гибкость" превратится в норму и со временем станет нормализацией отношений с Кремлем. Поэтому любые сигналы о мягком тоне в отношении Москвы воспринимаются как опасный прецедент.

Почему идея "разъединить" Россию и Китай не сработает?

В Вашингтоне, по словам Ельцова, могли думать о ходе вроде политики Ричарда Никсона, когда США протянули руку Китаю, чтобы усилить напряжение с СССР и развести соперников. В нынешней ситуации логика могла быть подобной: наладить контакт с Россией, чтобы ослабить ее связь с Пекином. Однако теперь эта комбинация, по его мнению, не даст результата.

Россия и Китай очень близки друг к другу,

– сказал профессор.

Он обратил внимание, что в последнее время еще и Индия сближалась с Москвой, а Владимира Путина принимали в Дели как очень близкого партнера. Это означает, что ставка на "перегруппировку" союзов вокруг Кремля выглядит слабой. В итоге мягкий курс не разъединит партнеров России, зато может создать опасную привычку мириться с ее действиями. Поэтому в Вашингтоне может усиливаться дискуссия, стоит ли вообще идти по пути нормализации. Именно на этом фоне в США и сохраняется жесткое сопротивление любым шагам навстречу Кремлю.

В США нет единой позиции в отношении России

В Вашингтоне, по словам Ельцова, нет общей линии относительно того, как дальше строить отношения с Россией. Часть политиков выступает за сближение и попытку "перезапуска", другие категорически против любых шагов, которые могут выглядеть как уступки Кремлю. Из-за этого тема России стала предметом внутренней борьбы, а не согласованной стратегии.

Общественное мнение, даже на самом высоком политическом уровне, очень разделено,

– сказал профессор.

В качестве примера он вспомнил сенатора Линдси Грэма, который поддерживает Трампа, но одновременно имеет жесткую антироссийскую позицию и выступает на стороне Украины. Это показывает, что даже среди союзников одной команды могут быть противоположные подходы. В такой ситуации настроения способны колебаться в зависимости от политических обстоятельств и избирательного цикла.

Он добавил, что многое будет зависеть от следующих выборов, в частности от промежуточных выборов в Конгресс. Именно они могут изменить баланс сил в Вашингтоне и повлиять на то, как США будут говорить с Москвой. Поэтому дальнейший курс в отношении России остается открытым вопросом.

