"Готовы к содержательным переговорам": Россия направляет в Абу-Даби делегацию высокого уровня

Об этом пишет Bloomberg.

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Кто войдет в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби?

Россия расширяет состав своей делегации на переговорах о прекращении войны против Украины, которые должны состояться при посредничестве США в Абу-Даби. В состав делегации из Москвы войдут представители дипломатического и военного руководства страны.

Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также в ее состав войдут:

заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков;

заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;

начальник военной разведки Игорь Костюков;

старший офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский.

Рябков отвечает за отношения России с США, Ираном и переговоры по контролю над вооружениями. Мединский участвовал в переговорах с Украиной еще в 2022 году в Стамбуле, а Костюков возглавлял российскую делегацию на встрече в Абу-Даби в январе.

Путин обсудил подготовку к переговорам с Радой безопасности России 6 ноября. По информации Кремля, все представители делегации, которые должны отправиться в ОАЭ, присутствовали на этой встрече.

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Украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров, руководитель Службы внешней разведки Украины. Также в состав делегации войдут глава Офиса президента Кирилл Буданов и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Накануне встречи Владимир Зеленский провел переговоры с международными партнерами, в частности с представителями стран Северо-Балтийской восьмерки. В среду, 4 ноября, президент также провел беседу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Это нелегко, но нам нужно выйти на дипломатический путь и двигаться к прекращению войны. Мы координируем действия с нашими партнерами– заявил Зеленский 6 ноября.

О чем могут говорить стороны?

Расширение российской делегации может свидетельствовать о готовности Москвы обсуждать не только военные, но и политические вопросы. В то же время конкретная повестка дня переговоров в материале не приведена.

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Ранее Путин согласился возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины после встречи со Стивом Виткоффом в Москве в октябре. Стороны должны были обсудить возможный механизм обеспечения безопасности для России и Украины после завершения войны.

В то же время Зеленский предостерег от попыток Москвы начинать переговоры по вопросу новой архитектуры безопасности в Европе, не прекратив агрессию против Украины.