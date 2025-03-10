В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. В России не смогли оставить это без внимания.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от переговоров между Украиной и США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Важно, чего ожидают США

Песков объяснил, что неважно, чего ожидает Россия, здесь важно, чего ожидают Соединенные Штаты.

На разных уровнях мы неоднократно слышали заявления, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти к миру. Этого, собственно, ждут все,

– сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, в США хотят определиться, "хотят ли мира представители режима".

Переговоры между делегациями Украины и США должны состояться 11 марта. В США считают, что целью переговоров является создание "основ для мирного соглашения и начального прекращения огня". В то же время украинская сторона опасается, что встреча может быть тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, которые будут выгодны России.