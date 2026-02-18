Укр Рус
18 февраля, 07:08
Виткофф подвел итоги первого дня в Женеве: о чем договорились Украина и Россия

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Спецпредставитель США Стив Уиткофф прокомментировал результаты трехсторонних переговоров в Женеве между США, Украиной и Россией.
  • Обе стороны договорились предоставить новую информацию своим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения для окончания войны.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф прокомментировал первые результаты трехсторонних переговоров в Женеве с участием Соединенных Штатов, Украины и России.

Об этом свидетельствует его публикация в соцсети Х. Отметим, что переговоры также запланированы на среду, 18 февраля.

Какие результаты первого дня переговоров?

Американский дипломат сообщил, что США провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, по указанию президента Дональда Трампа. Он поблагодарил Швейцарию за гостеприимство во время встреч.

Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте, 
– написал он.

По словам Стива Уиткоффа, обе стороны договорились предоставить новую информацию, в частности относительно встреч, которые уже состоялись, своим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения, направленного на окончание войны.


Комментарий Стива Уиткоффа по результатам первого дня переговоров / Скриншот 24 Канала

Кстати, ранее Владимир Зеленский поручил своей команде поднять вопрос встречи ис российским диктатором Владимиром Путиным. Этот вопрос будет поставлен российской стороне в рамках переговоров в Швейцарии.

Что произошло на последних переговорах?

  • Axios сообщало, что переговоры в Женеве продолжались более 4 часов и и были довольно напряженными. Сначала была общая часть, а затем переговорщики от трех стран разделились на политическую и военную подгруппы.

  • По предварительной информации, переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик". Причиной этого стали позиции, которые представил новый главный российский переговорщик Владимир Мединский.

  • Напомним, незадолго до этого Россия объявила, что в повестке дня будет вопрос территорий. Украина планирует поднять темы энергетического перемирия и гуманитарных вопросов. Нашу делегацию возглавил Рустем Умеров.