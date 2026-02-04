Новые переговоры в Абу-Даби: первые фото со встречи делегаций Украины, России и США
- В Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США по урегулированию войны в Украине.
- На встрече представлены делегации Украины, России и США, включая спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В Абу-Даби, что в ОАЭ, 4 февраля проходит новый раунд переговоров с участием делегаций Украины, России и США. В сети появились первые официальные фото со встречи.
Снимки обнародовало Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.
Как происходит новый раунд переговоров в Абу-Даби?
В МИД ОАЭ отметили, что второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами начался 4 февраля в Абу-Даби в рамках текущих дипломатических усилий по продвижению политического процесса в направлении урегулирования войны в Украине.
В министерстве отметили, что начало второго раунда отражает неизменную приверженность сторон дипломатическому процессу, и выразили надежду, что эта встреча будет опираться на результаты первого раунда и способствовать продвижению взаимопонимания между сторонами конфликта.
На снимках МИД ОАЭ можно увидеть украинскую делегацию, которую возглавляет Рустем Умеров, российских чиновников, а также спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Второй раунд мирных переговоров в Абу-Даби 4 февраля / Фото МИД ОАЭ
Пока никаких деталей относительно обсуждений, которые продолжаются на переговорах в Абу-Даби, – нет.
Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал в эфире 24 Канала, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби, кроме одного вопроса. Речь идет о разблокировании вопроса обмена военнопленными.
Что еще известно о втором раунде трехсторонних переговоров в ОАЭ?
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о начале очередного этапа переговоров в Абу-Даби около 12 часов 4 февраля. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате, а дальше предстоит работа в отдельных группах по направлениям.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует сообщать о ходе нового этапа переговоров в Абу-Даби. В то же время представитель Кремля поблагодарил американских переговорщиков за усилия по "украинскому урегулированию".
Стоит отметить, что днем ранее президент Владимир Зеленский говорил, что после массированного российского обстрела энергетики Украины 3 февраля работа переговорной команды будет скорректирована. Однако каким именно образом глава государства не уточнил.