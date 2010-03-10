Ловушка-ультиматум от Трампа: чего Украине ждать от переговоров в Саудовской Аравии

Во вторник, 11 марта, в Джидде, что в Саудовской Аравии, состоятся важные переговоры о возобновлении переговоров между Украиной и США. Еще несколько месяцев назад вообще было трудно представить, что Украине придется убеждать быть адекватным и ответственным своего крупнейшего союзника, а сейчас мы находимся просто посередине очень странного таймлайна, где США нас предали и откровенно играют на стороне нашего врага – России.

Американская сторона заявляет, что цель встречи – создать "рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня". Однако с украинской стороны, несмотря на определенные надежды, есть опасения, что встреча может быть попыткой давления, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа добиться уступок в пользу России.

Зато очевидной задачей Украины является минимизация рисков от последствий этой измены. Подробности, а также что об этом пишут влиятельные западные СМИ – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Почему Трамп так сильно давит на Украину и чего ожидать дальше

Примирение после скандала в Белом доме?

После скандала в Овальном кабинете Белого дома, 28 февраля 2025 года, США обвинили Украину в нежелании вести мирные переговоры. И это несмотря на то, что президент Зеленский прибыл в США именно для подписания так называемой "минеральной сделки".

Вместо этого Трамп приказал остановить всю помощь Украине. Показательно, что эта помощь была не "от Трампа", а остатки, которые не успели отгрузить из пакетов помощи Байдена. Также Трамп приказал остановить предоставление Украине разведывательной информации.

В переводе на человеческий язык это означает, что США начали играть на стороне России. Потому что иначе такой откровенный саботаж не назовешь. Это поняли и в Белом доме, потому что начали "вбрасывать" через СМИ сообщения, что некоторую разведывательную информацию все же предоставляют и в дальнейшем. Очевидно это делается только для того, чтобы иметь оправдание для непременных обвинений "об украинской крови на американских руках".

Сразу после сцены в Овальном кабинете команда Трампа потребовала от Зеленского извинений, а лучше – раскаяния и подчинения. Этого не было, но президент Украины, именно перед обращением Трампа к Конгрессу 4 марта, написал миролюбивый твит, в котором выразил сожаление по поводу скандала и продемонстрировал желание возобновить переговоры.



Скриншоты скандальной и исторической встречи в Белом доме

Трамп тогда назвал пост Зеленского "письмом" и воспринял как свою величественную победу, но свое табу на помощь Украине, наложенное за несколько часов до этого, не снял. Вместо этого было договорено о встрече на нейтральной территории, во время которой США и Украина попытаются начать все с начала.

В то же время источники CBS News сообщают, что нет никаких признаков, что США готовятся возобновить военную помощь. Похоже, на этом этапе говорится только о разведданных.

Чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии

Местом встречи 11 марта станет Джидда. Украину будут представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Их оппонентами будут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента Трампа по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.

Да, именно оппонентами, потому что сейчас тех, кто выкручивает тебе руки, очень сложно называть союзниками.

Также где-то рядом будет и сам президент Украины Зеленский, который прибудет в Королевство с официальным визитом. Этот визит должен был состояться раньше, но Зеленский отменил его из-за демарша американцев, которые в это же время начали сепаратные переговоры с россиянами за спинами Украины и Европы.

Сейчас же американцы снова будут вести переговоры в Саудовской Аравии, однако вряд ли будут так улыбаться украинцам, как улыбались Сергею Лаврову и Кириллу Дмитриеву во время предыдущей встречи.

Так, издание The Economist ждет жестких и даже "брутальных" переговоров, точнее – попытки сломать Украину через колено.

Если Россия откажется от рамочного соглашения, которое приняли США и Украина, Трампу придется давить на Путина, чтобы тот согласился на его условия. Но пока совершенно непонятно, какие именно условия Америка привезет в Саудовскую Аравию.

Украина, вероятно, четко заявит, что любая мирная сделка, которая ограничивает ее способность перевооружаться, заставляет юридически признать оккупированные территории российскими или вмешивается во внутреннюю политику Украины – например, настаивая на выборах, которые сейчас невозможны из-за военного положения, – является неприемлемой.

Наконец, Украина, возможно, продолжит требовать гарантий безопасности от Америки. Но прогресс в этом вопросе кажется маловероятным. Великобритания и Франция просят США предоставить "резервные" силы для европейских миротворцев на случай полного прекращения огня. Но пока Вашингтон не взял на себя никаких обязательств. На прошлой неделе Америка сократила обмен разведданными с Украиной.

Чего хочет Россия? Последние отчеты предполагают, что Путин может быть открытым к перемирию при определенных условиях. Но игра, которая разворачивается, может быть гораздо более изощренной и циничной.

Источник The Economist, близкий к Кремлю, утверждает, что Россия намерена требовать от Украины декларации нейтралитета и исключения иностранных миротворцев.



Для Украины такие условия, вероятно, невозможно даже рассматривать – по крайней мере до начала реальных переговоров.



Скриншот The Economist

Найдется ли в Джидде место для дипломатии

Задачей Марко Рубио и Майка Уолтца, как пишет Reuters, будет определить, готова ли Украина пойти на существенные уступки России для прекращения войны. Именно на основании этого эмиссары Трампа должны определить, уважают ли их патрона украинцы и стоит ли вообще их "прощать".

То есть американцы фактически приготовили ловушку-ультиматум, где Украина должна принять предложения США, которые "внезапно" оказались "хотелками" России, а именно:

внеблоковый статус Украины,

сокращение ВСУ,

немедленное проведение выборов (а еще лучше – отставка Зеленского),

отказ от оккупированных территорий, включая до сих пор не захваченные россиянами Запорожье, Херсон и части Луганщины и Донетчины.

В недавнем интервью каналу FOX News президент США Трамп цинично заявил, что Украина пока недостаточно демонстрирует желание к мирному урегулированию войны с Россией, а Зеленский – недостаточно благодарен.



А перед этим его спецпредставитель для переговоров по урегулированию войны в Украине Кит Келлог заявил, что мы сами виноваты в отмене американской помощи, сравнив Украину с ослом. Да, это тот самый генерал, который несколько недель назад вдохновлялся мужеством украинского сопротивления.

К сожалению, опции "плюнь дураку в глаза" для замены карт из легендарного кинофильма "Пропала грамота" мы не имеем, поэтому придется петлять и искать компромиссы.

Этому нас попытались научить мудрые и вежливые британцы. The Times пишет, что Кир Стармер даже направил в Киев своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.



Он якобы должен предоставить отличные рекомендации относительно того, как избежать повторения скандала в Овальном кабинете.



Скриншот The Times

Но они могут и не пригодиться, потому что в Джидде не будет ни Трампа, ни Вэнса, там будут вполне профессиональные и адекватные Рубио и Уолтц (мы это знаем из их заявлений и высказываний до 2025 года). Вот только сейчас они вынуждены угождать Трампу, вести себя как шуты, нести бред о "прокси-войне" и давить на Украину неадекватными требованиями. И именно это является главной проблемой этих переговоров, потому что никакие рациональные аргументы здесь не действуют.

Подробно Поможет ли Украине Марко Рубио и что говорил о войне и России

Между тем, по информации The Financial Times, предложение Украины вполне разумное и предусматривает частичное прекращение огня, в частности воздушных атак, операций на море и ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры.



Следующим шагом должен был бы стать обмен пленными и возвращение украинских детей, похищенных российскими властями.



Скриншот FT

Это справедливое предложение и в нормальном мире это называлось бы "желанием заключить мир", но это мало соответствует видению мира россиянами, для которых возможность вести ракетно-шахедный террор – большой козырь. К сожалению, с недавних пор не соответствует и видение мира американцами. О "новом видении" откровенно рассказал сам Трамп, комментируя последние атаки россиян по мирным украинцам.

Я думаю, он (Путин – 24 Канал) хочет, чтобы это закончилось и было решено. Сейчас он, вероятно, атакует их (украинцев – 24 Канал) сильнее, чем раньше, и, возможно, любой другой на его месте поступил бы так же,

– президент Трамп демонстрирует солидарность с Путиным.

По сообщению западных СМИ, сама только "минеральная сделка" в том варианте, который возил в Вашингтон Зеленский, Трампа уже не устраивает. Он хочет больше. В обмен на это Трамп обещает снять запрет на обмен разведданными и якобы "вот-вот" это сделает. А еще – наложить на Россию какие-то непомерные пошлины, вот только торговый оборот между Россией и США минимальный, поэтому и облагать нечего.

Поэтому попытки Трампа показать, что он оказывает давление и на Россию, и на Украину ничего не стоят, потому что "гениальный переговорщик" пытается сломать об колено только нас. Поэтому все эти слова о том, что Трамп "был очень жестким в отношении России, жестче, чем кто-либо когда-либо был к России" – это, как говорят, напрочь не соответствует действительности.

Россия, кстати, уже продемонстрировала свою спесь – пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не будет посылать своих дипломатов в Саудовскую Аравию и не будет встречаться с американцами, то есть никакой "большой встречи", о которой говорил Трамп, не будет.

Это похоже на намек на то, что россияне сначала будут ждать показательного унижения Украины. При этом никто в Вашингтоне не спешит обвинять их в неуважении к США. Это, видимо, что-то другое.